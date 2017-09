Policisté přidělují jízdním kolům vlastní DNA

Mělnicko – Zloději drahých jízdních kol mají smůlu. Už si na ně políčili i na Mělnicku. Majitelé cenných bicyklů si totiž nově mohou nechat kolo označit forenzní identifikační značkou. Potom je kolo zaneseno do centrálního registračního systému, což usnadní jeho identifikaci po případném odcizení.

Značení pomocí syntetické DNA. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Lukáš Kaboň

Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové je označení kola pro Mělničany a obce spadající pod Mělník, jako obec s rozšířenou působností, zcela zdarma.

„Jedná se o označování jízdních kol pomocí speciálních roztoků SelectaDNA, které obsahují UV složku a mikročástice s kódem DNA. Označení je prevencí krádeží za účelem pozdější identifikace kola,“ vysvětlila s tím, že samotná barva na rámu kola není vidět, ale majitel k tomu dostane ještě samolepku s informací pro případného lapku, že kolo je takto chráněno. Pak by si měl zloděj rozmyslet, zda takový bicykl vůbec ukradne.



„Speciální čtečkou se potom dá v centrální databázi dohledat, zda kontrolované kolo je vedeno jako kradené a případně najít jeho majitele. Když policisté například kontrolují bazary, může se takové označení vyplatit,“ řekla Johnová.



DNA roztok mohou ovšem nanášet jen proškolení pracovníci, což jsou většinou strážníci či policisté, nebo mělnická manažerka prevence kriminality Irena Podivínská.

Ve městě jsou zřízena tři registrační místa, kde je možné nechat jízdní kolo zanést do evidence. Aplikace forenzního značení a samotná registrace jednoho kola trvá asi 15 minut. „Označení je navíc odolné proti běžnému mytí, tlakové páře, běžným chemikáliím, ale například i soli,“ dodala Markéta Johnová.



V Mělníku se začne s označováním 27. září od 10 do 16 hodin v Centru prevence kriminality a dopravní výchovy, které je známé spíše pod názvem dopravní hřiště v Mlazicích. Hned druhý den si mohou Mělničané nechat označit své kolo na policejním dni otevřených dveří v Bezručově ulici na služebně od 9 do 13 hodin. V pondělí 2. října od 13 do 18 hodin pak budou s DNA roztokem připravení strážníci na své služebně, stejně jako následující pondělí 9. října od 9 do 15 hodin.

Dotaci od ministerstva vnitra na tento projekt dostal nejen Mělník, ale i sousední Kralupy a Neratovice. První termíny byly v Kralupech už v prvních zářijových dnech, nicméně se s označováním bude podle ředitele městské policie Ladislava Vovse pokračovat i v říjnu. „Povinností majitele jízdního kola je mít ho v dobrém technickém stavu, pečlivě vyčištěné a suché, na špinavá, mastná, či mokrá jízdní kola není možné nanést syntetickou DNA. Je třeba přinést hodnověrný doklad totožnosti a vyplnit příslušné formuláře.



V Kralupech spustili rezervační program na forenzní značení jízdních kol na internetových stránkách www.bezpecnekralupy.cz. Zájemci si tak mohou sami zarezervovat vhodný termín pro označení kola.

CO JE CÍLEM FORENZNÍHO ZNAČENÍ?

- dát jízdnímu kolu identitu

- odradit pachatele

- zvýšit riziko dopadení

- znemožnit další používání

- omezit prodej

- minimalizovat podvody

- urychlit vrácení jízdních kol jejich majitelům