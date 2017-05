Policisté starý most hlídají, řidiči nařízení ale nerespektují

Mělník – Policisté i strážníci hlídkují u staré mostu Josefa Straky každý den. Nesmí na něj totiž vjíždět nákladní auta těžší než šest tun, jinak hrozí, že bude muset být most kvůli špatnému stavu uzavřen pro veškerou dopravu. Jedinou výjimkou jsou autobusy hromadné dopravy.

Most Josefa Straky v Mělníku, přezdívaný starý most.Foto: Deník/Petra Špitálská

Most Josefa Straky, který Mělničané znají spíš jako starý most přes Labe, je v havarijním stavu a potřebuje radikální rekonstrukci. Podle místostarosty Milana Schweigstilla mají náklady dosáhnout čtyřiceti až padesáti milionů korun. Opravy by mohly začít ještě letos, až budou dokončeny stavební práce na novém mostě. Ty zahájilo Ředitelství silnic a dálnic minulý měsíc a potrvají zhruba devět měsíců.

Podle Petra Limprechta z městské policie mají hlídkování u Strakova mostu strážníci rozdělené s policisty. Směrem od Mělníka stojí strážníci a policisté na druhé straně od Brozánek. „Za dobu, co tam provádíme tato opatření, bylo zjištěno několik řidičů, kteří porušili toto nařízení. Vždy hlídka vyřešila situaci podle zákonné kompetence," vysvětlil. Což znamená, že řidič buď dostal blokovou pokutou, domluvu nebo byla věc podstoupena správnímu orgánu.

Mělnická policejní mluvčí Markéta Johnová potvrdila, že několik desítek nákladních vozů chtělo most přejet nebo dokonce i přejelo. „Provinilcům hrozí pokuta ve výši až dva tisíce korun. A vzhledem k tomu, že ve chvíli, kdy se řidič s kamionem dostane těsně před most, už porušil několik zákazů vjezdu. Proto pokutují policisté v horní sazební hranici," uvedla mluvčí. Nejčastěji se hříšníci vymlouvají na špatné dopravní značení.

Strážníci ani policisté sice netráví veškerou pracovní dobu na hlídce u mostu, ale mají hlídání rozděleno na hodiny. Vždy ve špičce je most ale pod dohledem.