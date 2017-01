Pošty Partner na Mělnicku nejsou. Zatím

Mělnicko - Česká pošta jedná s obcemi i soukromníky. Neprozradí ale, ve kterých vesnicích.

Ilustrační fotoFoto: Eva Kořínková

Česká pošta loni převedla na smluvní partnery skoro sto padesát poboček. Ve středních Čechách jich bylo osmnáct, žádná se tehdy nenacházela na Mělnicku. To se však může změnit.



Mluvčí České pošty Matyáš Vitík potvrdil, že na Mělnicku v současné době pošty Partner nejsou. Pokračují prý ale jednání s obcemi na toto téma. „Jejich průběh komentovat nebudeme," uvedl Matyáš Vitík. Neprozradil ani, o které vesnice jde.



„Potenciálními smluvními partnery jsou obce i soukromníci," připomněl mluvčí České pošty a vysvětlil, že z pohledu občanů je výhodou pošt Partner pružnost otevírací doby. Provozovatelé sami určují rozsah hodin pro veřejnost, která však nesmí klesnout pod minimum stanovené Českou poštou. Mají přitom možnost sladit ji s místními podmínkami a potřebami.



V Česku je už 239 pošt Partner, které patří mezi 3200 provozovaných poboček. „Česká pošta své pobočky neruší, pokaždé jde o převody na pošty Partner," poznamenal Matyáš Vitík s tím, že stávající legislativa nařizuje České poště právě 3200 provozoven.



Na Mělnicku je nyní čtyřicet provozoven České pošty, k nimž patří i výdejní místo ve Dřínově. Už sedmý rok sídlí podle starostky vesnice Jitky Bockové na místní radnici. Otevírací dobu má shodnou s úředními hodinami.



Lidé ze Dřínova a Újezdce si tam mohou vyzvedávat listovní i balíkové zásilky. „Chtěli jsme, aby lidé nemuseli kvůli všemu jezdit na poštu do Úžic," vysvětlila starostka, podle níž by se obec nebránila ani dalšímu rozšíření služeb.