Prázdniny si děti užívají se sportem i pohádkami

Mělnicko - Vánoční prázdninymohou děti strávit pohybem i sledováním nových pohádek.

Karneval na ledě 2015.Foto: Deník/Jiří Říha

Zatímco mnozí dospělí po vánočních svátcích nastoupili zpátky do práce, školáci mají v tomto týdnu prázdniny. Prožít je přitom nemusí jen u televizních obrazovek a počítačů, ale třeba pohybem.

Jít si zaplavat mohou děti ve všech třech největších městech regionu. V Neratovicích je bazén otevřený až do pátku mezi polednem a dvacátou hodinou, na Silvestra od deseti do patnácti hodin. Zavřený zůstává pouze na Nový rok.

Do bazénu v Mělníku mohou zájemci přijít do konce pracovního týdne kdykoli v době od čtrnácti do jednadvaceti hodin, o víkendu však bude bazén zavřený.

Kralupský bazén je až do pátku otevřený od deseti do dvaceti hodin, na Silvestra a Nový rok zůstává pro veřejnost zavřený.

Sportovní vyžití si užijí také děti, které mají rády tradiční zimní sporty, zejména bruslení. Neratovický zimní stadion je pro ně otevřený až do neděle 1. ledna vždy od 9.30 hodin do půl dvanácté a od 13.30 do 15.30 hodin.

Bruslaři z Kralup mohou na místní stadion zamířit dnes (ve středu 28. prosince) a v pátek mezi desátou hodinou a polednem nebo zítra (ve čtvrtek 29. prosince) v době od deseti do 11.30 hodin. O víkendu ale zůstane stadion zavřený.

V Mělníku je veřejné bruslení připravené až do pátku od 9.15 do 11.15 a od 13.15 do patnácti hodin. V sobotu tam zájemci mohou přijít mezi třináctou a patnáctou hodinou, stejně tak i v neděli, kdy bude navíc stadion otevřený také od šestnácti do osmnácti hodin.

Mělnický dům dětí a mládeže pak na Silvestra pořádá oblíbený karneval na ledě. Dvouhodinovka plná zábavy a soutěží začíná na stadionu v deset hodin.

Kdo před sportem dává přednost kultuře, může zamířit do kina. V Neratovicích promítají dnes od sedmnácti a na Silvestra od patnácti hodin animovaný film Zpívej. V pátek v sedmnáct hodin tam mohou zájemci zajít na promítání filmu ze světa Harryho Pottera Fantastická zvířata a kde je najít.

Kralupské kino nabízí dnes a v pátek od 14.30 hodin pokračování české pohádky Anděl Páně a zítra a v pondělí 2. ledna opět od 14.30 hodin animovanou pohádku Trollové. Dnes v sedmnáct hodin se tam pak promítá film Fantastická zvířata a kde je najít.