Při záchraně psa se pod mužem prolomil led

Neratovice - Drama na Labi. Na zamrzlé řece se po úterním soumraku prolomil led nejdříve pod psem a záhy i pod jeho pánem, který chtěl zvíře zachránit.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Tomáš Škoda

Na Labi nedaleko hospody Terasa se v pozdním odpoledni v úterý 10.ledna prolomil led pod psem. Muž, který ho venčil, se snažil zvíře zachránit. Skončil ale také v ledové vodě. A šlo mu o život.



Svědkové se okamžitě obrátili na hasiče, jejichž stanice je naštěstí nedaleko. Podle šéfa mělnického hasičského záchranného sboru Zbyňka Štajnce vyrazili neratovičtí hasiči k řece s lodním přívěsem. Na místě ale zjistili, že muž se nachází na druhé straně řeky u Mlékojed, kde je mezi břehy železniční most s pěší lávkou.



Zatímco se někteří z hasičů snažili dostat k muži po ledu na nafukovacím raftovém člunu, Vladislav Veselý a Tomáš Lajn běželi několik set metrů přes lávku na druhou stranu.



Na lávce si od přihlížejícího muže půjčili jízdní kolo, aby byli rychleji u muže, který byl asi deset metrů od břehu až po prsa ve vodě. Hrozilo mu rychlé podchlazení a utonutí.



„Vzali s sebou lano s plovoucí bójkou, kterou mu hodili. Když se chytil, vytáhli ho na břeh. Svlékli muže z mokrého oblečení, zastavili kolem jedoucí vozidlo, aby byl v teple. Zabalili ho to termo folie a dali mu suché a teplé oblečení," řekl o zásahu Zbyněk Štajnc. U jízdního kola i auta šlo podle něho o osobní a věcnou pomoc, již mají hasiči právo vyžadovat po civilních osobách.



Jak připomněla mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová, muž strávil v mrazivé vodě dvacet minut. „Byl silně podchlazený, ale při vědomí. Se záchranáři komunikoval," uvedla a doplnila, že po ošetření a zajištění tepelného komfortu odvezla sanitka pacienta do neratovické nemocnice.



Přežil i pes, který podle Policejního týdeníku utekl po ledu do bezpečí.