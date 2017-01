Pro promrzlého psa na skálu slanili hasiči

Kokořínsko – Na skalním ostrohu nedaleko Březinky strávil malý pes dvě mrazivé noci. Šlo mu o život.

Zima, strach a vyčerpání. Malému psovi, který spadl ze skály nedaleko Březinky na Kokořínsku, šlo o život. Zoufalé štěkání a sténání, rozléhající se nad skalním ostrohem, kde byl pes uvězněn, naštěstí zaslechl cyklista projíždějící kolem. A obrátil se na mělnické profesionální hasiče.

Do terénu vyrazila z mělnické hasičské stanice tříčlenná lezecká skupina, která zjistila, že se pes nachází nedaleko žluté turistické trasy u přírodní památky Stráně Truskavenského dolu.



„Zatímco lezci slaňovali k uvězněnému psovi, velitel zásahu mu v mělnickém útulku sháněl dočasný domov," konstatoval mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Ladislav Holomčík, podle něhož se mělnickým lezcům během několika minut podařilo vyděšené zvíře vysvobodit z nepřístupného prostoru a dopravit na zem.



„Stěhování chlupáče do útulku se nakonec nekonalo, protože pes měl naštěstí na obojku telefonní číslo svého pána ze Střezivojic, který si tuláka zanedlouho převzal," připomněl mluvčí hasičů a dodal, že pes na skalním masivu přečkal dvě mrazivé noci, kdy se teplota podle místních lidí pohybovala až patnáct stupňů pod nulou.



Záchrana zvířat není pro hasičské lezce ničím výjimečným. V létě minulého roku slaňovali pro psa, který se zřítil z výšky asi patnácti metrů na skalní výběžek u Harasova. Na sklonku loňského října pak lezci vyjížděli do Tišic, kde z asi osm metrů hluboké studny vytáhli loveckého psa. Dokonce spolu s bažantem, kterého pes honil. Ani jednomu zvířeti se přitom nic nestalo.