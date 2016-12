Prodejce pyrotechniky obcházejí strážníci

Mělnicko - Porušení zákazu prodeje rachejtlí dětem se nevyplácí.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Archiv VLP

Obchodníci z Mělnicka, kteří prodávají zábavní pyrotechniku, by se měli mít na pozoru. Každým dnem je totiž mohou navštívit strážníci. Ti před Vánoci preventivně obcházejí stánky a obchody, kde jsou v prodeji petardy, dělobuchy a rachejtle. A jinak tomu není ani letos. Potvrdil to ředitel mělnické městské policie Ladislav Hošmánek.

„Jednu dobu jsme řešili rozšířený nešvar, a sice prodej pyrotechniky ve stáncích, což upravuje zákon. Šlo o desítky případů, ale naštěstí se nám to podařilo odbourat. Spolupracujeme s živnostenským odborem, hygienou i Českou obchodní inspekcí (ČOI)," konstatoval šéf mělnických strážníků, kteří prý letos zatím žádné velké problémy s prodejem pyrotechniky neodhalili. „Dohlížíme také na to, zda prodejci dodržují zákaz prodeje těchto výrobků osobám mladším osmnácti let," připomněl Ladislav Hošmánek.



Nezodpovědného prodejce, který rachejtle prodával dokonce dětem mladším patnácti let, před loňskými Vánoci odhalili strážníci z Neratovic. Upozornili je na něj samy děti.



„Když jsme je chytili při odpalování dělobuchů, řekli nám, kde je koupili. Informace o prodejci jsme pak předali živnostenskému odboru a České obchodní inspekci," připomněl zástupce velitele neratovické městské policie František Hrdlička.



S postihováním lidí, kteří dělobuchy odpalují před Silvestrem, je to složitější. „Pokud nejde o mladistvé, v jejichž rukách nemají tyto věci co dělat, můžeme je postihovat v podstatě jen za znečištění veřejného prostranství a rušení nočního klidu," doplnil František Hrdlička.

Podle Jana Řezáče z České obchodní inspekce není všechno pyrotechnické zboží bezpečné.



„Rozhodně by na pyrotechnice neměly chybět informace o tom, odkud výrobek pochází a kdo je jeho výrobcem či dodavatelem. Každý výrobek by měl obsahovat také český návod k použití, který je dobré si vždy důkladně přečíst," uvedl Jan Řezáč, podle něhož se úroveň označení pyrotechniky v posledních letech podstatně zlepšila. Nejčastější problémy, s nimiž se inspektoři setkávají, se prý týkají především nesprávného skladování pyrotechniky.