Rodiny, které třídí odpadky, ušetří za svoz

Mělnicko - Velkou odpadovou revoluci chystají od ledna v Malém Újezdu. Lidé už tam nebudou jako dosud platit za svoz komunálního odpadu za každou osobu v domácnosti, místo toho budou platit za velikost popelnice naplněné odpadem a četnost jejího vyvážení.

Kontejnery na třídění odpadu - ilustrační snímekFoto: Deník

Podle starosty obce Jaroslava Pelešky jde o přehlednější a spravedlivější systém, zejména pro rodiny, které odpady poctivě třídí. „Pokud bychom i v příštím roce ponechali stejný systém a nadále vybírali platbu za osobu, museli bychom poplatek na základě skutečně vynaložených nákladů za svoz komunálního odpadu zvýšit ze současných 550 korun na 800 korun," vysvětlil.



V letošním roce obec prostřednictvím svozové firmy, která kontrolovala obsah vyvážených popelnic, monitorovala, jak intenzivně se v Malém Újezdu třídí. Ukázalo se, že v mnohých domácnostech odhazují do popelnic odpad, který patří do žlutých, zelených či modrých kontejnerů.



„Poslední dva roky se nám výrazně navyšují tuny odváženého odpadu. V Česku je průměrná spotřeba asi 270 kilo na osobu a rok, u nás budeme nejspíš atakovat hranici 400 kilo," upozornil Jaroslav Peleška s tím, že dalším z důvodů změny systému platby za svoz komunálního odpadu je donutit místní více a lépe třídit.



Od ledna si tak budou občané Malého Újezdu i lidé, kteří v obci žijí, ale nemají tam hlášený trvalý pobyt, moci vybírat z několika variant. Za popelnici o velikosti 110 nebo 120 litrů zaplatí v případě týdenního svozu 1700 korun, v případě svozu jednou za čtrnáct dní 1100 korun. Pokud mají popelnici o objemu 240 litrů a chtějí ji nechat vyvážet každý týden, musí počítat s částkou 3100 korun, při dvoutýdenním svozu pak zaplatí dva tisíce. „Pokud někdo zjistí, že si vybral systém, který mu nestačí, bude si moci na radnici zakoupit pytel o velikosti 120 litrů na takzvaný mimořádný svoz. Za ten zaplatí šedesát korun," připomněl Jaroslav Peleška.



Stejný systém jako v Malém Újezdu funguje už několik let například ve Vojkovicích. Lidé tam za každotýdenní svoz menší popelnice platí 1800 korun, v případě čtrnáctidenního svozu pak devět stovek. Velká popelnice je stojí 3600, respektive 1900 korun ročně podle frekvence vyvážení.



„Tento systém je spravedlivější, lidé určitě začali více třídit. Zvyšovali jsme počty kontejnerů na papír a plasty, navíc hledáme další vhodná místa pro stanoviště kontejnerů. Zvýšila se také frekvence svozů těchto odpadů," připomněla vojkovická starostka Jana Koberová. Systém se podle ní vyplatí zejména rodinám, které odpady třídí. Osamělým seniorům pak obec na základě písemné žádosti na svoz přispívá 350 korunami.