Romové opouštějí nezkolaudovanou budovu v Mlazicích

Mělník – Romové se po letech stěhují z bývalého zdravotního střediska na periferii města. V domě, který je v dezolátním stavu a navíc ani nebyl zkolaudovaný k bydlení, žije romská komunita už minimálně deset let.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Václav Pancer

Radnice už tehdy zahájila proti tamním obyvatelům přestupkové řízení. V objektu totiž bydlí nelegálně. „Užívají stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Objekt je totiž kolaudován jako zdravotní středisko, nikoliv jako objekt k bydlení," vysvětlil před lety Pavel Průcha z mělnické radnice. Doplnil však, že fyzicky bránit v bydlení těmto lidem prostě nelze. Výsledkem přestupkového řízení bylo, že tamní obyvatelé dostali pokutu. Tu ale nezaplatili a došlo až k exekuci. Dům nakonec v dražbě po dlouhých letech získal nový majitel a ten ukončil nájemní smlouvy všem 46 lidem žijících v tomto domě k letošnímu poslednímu dubnu.

Podle mělnického starosty Ctirada Mikeše město ale pomohlo najít celé komunitě bydlení. „Ve spolupráci se sociální oblastí města jsme pomohli najít nové nájemní byty. Někteří se stěhují do azylového domu a někteří dokonce odcházejí z Mělníka úplně pryč," vysvětlil starosta s tím, že město ale neuvolnilo žádnou bytovou jednotku ve svém vlastnictví pro tyto účely.

Původně byla v nezkolaudovaném objektu jedna rodina dokonce trvale přihlášena. To bylo ale v rozporu s platnými předpisy, a tak se do věci vložil i správní odbor. Řada lidí si na několik desítek Romů, které v bývalém zdravotním středisku ještě stále žijí, stěžuje. Nelíbí se jim jejich chování, někteří občané se dokonce bojí. V blízkosti stavby je totiž městský park a hřiště, s čímž jsou spojené různé konflikty. To by ale od května letošního roku mělo definitivně skončit.