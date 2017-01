Rybáře u Baraby trápí odpadky i vandalismus

Mělnicko – Desítky tisíc ročně mělničtí rybáři platí za likvidaci černých skládek, které vznikají v jejich revíru.

Břehy bývalé pískovny Baraba, o kterou se starají členové mělnické organizace Českého svazu rybářů, opět hyzdí hromady nepořádku. Povalují se tam nejen pytle s odpadky, ale i skříně, pneumatiky nebo matrace.



Úklid okolí zatopeného lomu je podle hospodáře rybářské organizace Vladimíra Nývlta doslova nekonečným příběhem.

„Na likvidaci černých skládek si každoročně objednáváme mělnické technické služby. Stojí nás to kolem padesáti tisíc ročně, což pro nás nejsou zrovna malé peníze. Nejhorší na tom je, že často neuplyne ani týden od úklidu a jsou tam zase další hromady," říká rybář a dodává, že ačkoli vodní plochu obchází rybářská stráž i počapelští policisté, nikoho se jim zatím chytit nepodařilo.



Černé skládky přitom nejsou tím jediným, co rybáře na Barabě trápí. Během letošní zimy jim totiž někdo přichystal další překvapení.

„Uřízli nám všechny cedule se zákazem kempování u vody, které jsme tam za šedesát tisíc nechali instalovat. Určitě to nebylo nic snadného, protože byly umístěné na ocelových trubkách zabetonovaných v zemi. Musíme to nahlásit na policii a začít uvažovat o pořízení nějakých fotopastí," pokračuje Vladimír Nývlt.



Rybáři předpokládají, že zničené cedule na jaře najdou hozené ve vodě. Vandal si ovšem jejich uříznutím ničím nepomohl, objeví se tam totiž znovu.



„Zase nás to bude stát spoustu peněz, takže se to zřejmě bude muset někde promítnout. Doplatí na to zřejmě zase jen rybáři, protože kvůli zvýšeným nákladům budeme muset zdražit povolenky nebo brigády. Za to, co vyděláme, kupujeme ryby, nemáme peníze nazbyt," připomíná hospodář mělnických rybářů.

Přestože u Baraby platí podle vyhlášky Dolních Beřkovic zákaz kempování, v létě tam jezdí stanovat hodně lidí. Právě těm byly možná cedule terčem v oku. „Nikoho jsme ale nechytili, takže si to můžeme bohužel jen myslet," doplňuje Vladimír Nývlt.