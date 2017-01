Sehnat zubního lékaře? Většinou marná snaha

Region - „Nové pacienty nepřijímáme," shodují se zubní lékaři.

Zubní. Ilustrační snímekFoto: Deník

Ve středních Čechách mají podle statistik zubní lékaři nejvíce pacientů. Každý z nich má v péči přes dva tisíce lidí, což je přibližně o sedm set více, než v dalších českých a moravských krajích. Lidé tak stomatology shánějí dlouho. A často marně.

Ačkoli na Mělnicku působí skoro čtyřicet zubních lékařů, pacienti se k nim většinou nově registrovat nemohou. Mají už totiž vyčerpané kapacity. Potvrzuje to například sestra z ordinace stomatoložky Stanislavy Vajchrové v mělnické Havlíčkově ulici. „Dlouhodobě už nové pacienty nenabíráme. A nejsme jediní," připomíná.

Stejně je na tom i lékař Jiří Marx z Kosmonos u Mladé Boleslavi. „Nové pacienty nepřijímám už dlouho," krčí rameny. Je přitom přesvědčen, že horší časy pacienty ještě čekají.

V Městci Králové na Nymbursku podle tamního stomatologa Romana Čeladníka nepřijímá nové pacienty žádný ze zubních lékařů. „Mám přibližně čtyři a půl tisíce pacientů, další už přibírat nemohu," řekl lékař.

Vyškrtnutí z evidence

Jeho slova potvrzuje i pětačtyřicetiletá Irena z Městce Králové, která se marně snažila objednat k některému ze stomatologů ve svém městě. Nakonec díky přímluvě kamarádky sehnala zubního lékaře v osmnáct kilometrů vzdálených Poděbradech. „Hlídám si, abych jezdila na kontroly pravidelně, jinak by mě prý mohl vyškrtnout a musela bych hledat znovu," říká pacientka.

Pokud někteří stomatologové nové pacienty přijímají, bývá to mnohdy jen dočasná záležitost.

Do začátku tohoto týdne neměli noví pacienti šanci ani v Nové stomatologii v Býkvi u Mělníka, kde působí tři zubní lékaři. „Teď nabíráme, ale opět pouze na omezenou dobu. Rozhodujeme se podle toho, jak mají lékaři naplněné kalendáře," říká recepční stomatologického centra, kde se mnoho lidí snaží registrovat své malé děti. Pak s nimi však nechodí na kontroly…

„Proto jsme se před časem rozhodli, že děti zaregistrujeme pouze v případě, že k nám některý z rodičů chodí alespoň dva roky pravidelně na prevenci a nechává si ošetřit zuby. Rodiče k nám totiž často děti přihlásili, když je něco bolelo, a pak už s nimi na kontroly nedorazili," vysvětluje recepční.

Větší šance na úspěch s registrací ve stomatologických centrech nežu sólových zubařů potvrzuje i mělnické centrum Fit Dent, které stále přibírá nové pacienty. Uspěla tam i Nikol Moskálová z Chorušic u Mšena. „Chodíme tam celá rodina. Chovají se skvěle k dětem, s nimiž je to někdy složitější," líčí pacientka.

Zubaři mimo region

Sehnat dobrého zubaře s volnou kapacitou se před časem snažila i Lenka Štolbová z Brozánek, jejíž stomatoložka se z Mělnicka odstěhovala do Prahy. „Nakonec jsem musela začít jezdit do hlavního města. Každá návštěva mě ale vyšla na dost peněz, už jen kvůli dopravě. A navíc jsem tím ztratila čtyři hodiny času. Pak se mi naštěstí podařilo sehnat zubařku přímo v Mělníku," vzpomíná Lenka Štolbová, která nyní navštěvuje mělnickou ordinaci Světlany Gelver.

Někteří zubaři v seniorském věku se chystají odejít do penze. A to může mít pozoruhodný efekt. „Loni jsem se rozhodla, že si konečně nechám odstranit zuby moudrosti, přestože ještě nemám všechny prořezané. Zaslechla jsem totiž, že se můj zubař chystá odejít na odpočinek, a když už mám tuhle operaci podstoupit, tak jedině u něho. I když musím čekat několik měsíců," říká Denisa Tomanová, které se stará u zuby mladoboleslavský stomatolog a zubní chirurg Jiří Muzikant.

Na koho se mají bezradní pacienti, kteří nemohou sehnat zubního lékaře, obrátit? Nejlépe na zdravotní pojišťovnu, u které jsou registrováni. Ta by jim měla stomatologa v okolí jejich bydliště doporučit.

Seznam u pojišťoven

Největší z nich, Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) má seznam zubních lékařů vyvěšený na svých internetových stránkách. „Pojištěnec VZP, který sám nemá možnost pracovat s internetem, najde pomoc na klientském pracovišti pojišťovny. Tam mu vyhledají v seznamu vhodného stomatologa," říká mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Zoufalá situace by se měla za pár let vyjasnit. Podle Pavla Chrze, donedávna prezidenta České stomatologické komory (ČSK), se má počet zubařů začít zvyšovat. „Z analýzy vývoje počtu zubních lékařů, kterou nechala ČSK zpracovat v roce 2015, vyplývá, že je počet studentů přijímaných ke studiu zubního lékařství nyní dostatečný. Do pěti let by se měl poměr mezi zubními lékaři nově nastupujícími do praxe a těmi, kteří odcházejí do důchodu, vyrovnat," uvedl.