Seniory vozí na nákup do města Kelský expres

Kly – Kelský expres funguje ve zdejší obci už několik měsíců. Obecní dodávka vozí každé ráno děti do školy a dvakrát v týdnu sveze i seniory do Mělníka, kteří si tam mohou zajistit nákupy.

Senior taxi. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Dodávka vozí dětí každý všední den do školy i ze školy podle individuálních požadavků rodiny. Řidič vyzvedává děti přímo na adrese bydliště. Jedna jízda pro jedno dítě přijde rodiče na pětikorunu. V odpoledních hodinách, vždy po skončení vyučování pak Kelský expres děti zase doručí školáky domů k rodičům. „Řidič si napíše seznam všech přepravených dětí.

Vyúčtování za dopravu proběhne zpětně za každý měsíc,“ uvádí obecní úřad na svých webových stránkách. Individuální požadavky na dopravu mohou rodiče obci oznámit telefonicky na čísle 315 624 468.

Kelský expres ovšem pomáhá i místním seniorům. Dodávka vyjíždí do mělnických supermarketů dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek v ranních hodinách. Obec slibuje také pomoc s dopravou k lékaři nebo i jiných nutných případech.

Podobnou zkušenost mají i v Poděbradech. Obecní taxi chtějí zavést i v Dymokurech na Nymbursku. Jednou z alternativ, která by mohla být v současné chvíli reálná, je využití školního mikrobusu v čase, kdy nerozváží děti. Škola v Dymokurech disponuje vlastním mikrobusem pro dvacet lidí, jímž sváží děti z okolních obcí. A tady vidí zastupitelé šanci.

Pokud by se občané dokázali dohodnout a vyjednávali si návštěvu u lékaře na jeden konkrétní den v týdnu, pak by je mohl školní autobus dopravit ráno do Městce Králové, poté, co sveze děti do školy, a dopoledne je přivézt zpět, dokonce s rozvezením před dům. Náklady na tuto službu, tedy benzín a práci řidiče, by hradila obec ze svého rozpočtu.

Cena za jednu jízdu je 15 korun, cesta zpět je brána jako jízda nová. Každá osoba může této služby využít pouze osmkrát za jeden měsíc. Taxi je k dispozici v pracovních dnech od 6.30 do 14.30. Občané jsou přepravováni k lékaři, pobočkám České pošty, nádraží, místním hřbitovům, nákupním střediskům i na Jiřího a Riegrovo náměstí.

Jedná se o zkušební provoz, který bude probíhat do konce letošního roku.