Sháníte praktického lékaře? Obraťte se na svou pojišťovnu

Neratovice - Část neratovických praktických lékařů nové pacienty nepřijímá.

Lékař. Ilustrační foto. Foto: ČTK/DPA/Maurizio Gambarini

Lidé, kteří se přestěhují do Neratovic a rádi by se v novém bydlišti registrovali u místního praktického lékaře pro dospělé, možná budou mít smůlu. Zejména pokud si chtějí vybírat. Část doktorů totiž nové pacienty vůbec nepřijímá.

„Doporučíte mi dobrého a příjemného praktika v Neratovicích? Bydlím tu už dva roky, svoji doktorku mám ale stále v Praze. Je úžasná, ale moc daleko," zajímala se na sociální síti Erika H. Odpovědi, které dostala od místních, ji však nepotěšily. „Šárová je fajn, ale nevím, jestli bere nové pacienty," zareagovala například Petra N. „Já jsem u Kubálkové, moc mi pomohla. Ale bývají u ní fronty," přidala se Karla M. Blanka M. zase doporučila Ivanu Marešovou. „Ale ta asi nebere," obávala se. „Dobrých doktorů je málo, jestli je ta tvoje fajn, neluč se s ní," poradila nakonec.

Z rychlého průzkumu mezi neratovickými lékaři, který včera dopoledne udělal Mělnický deník, skutečně vyšlo najevo, že někteří praktici mají plno.

Například zmiňovaná Ivana Marešová. Nebo Janka Březinová. Věra Judová pak nové pacienty přijímá pouze výjimečně. „Týká se to například rodinných příslušníků už registrovaných pacientů. Nebo těch, kteří přecházejí od dětského lékaře," vysvětlila zdravotní sestra.

Volné kapacity naopak stále má Alena Kubálková. „Jestliže někdo nemá v místě bydliště svého lékaře, tak ho přijmeme. Týká se to lidí, kteří se do města přistěhují," potvrdila. Pokud by však někdo chtěl přejít takzvaně od konkurence, bude mít i u této lékařky dveře zavřené. „Ty, kteří k nám chtějí přestoupit od lékaře takzvaně přes chodbu, nebereme," upozornila.

Volná místa má podle místních také Hana Šárová. „Registrovala jsem se u ní před Vánocemi a proběhlo to bez problémů," uvedla Šárka H.

Lidé, kteří potřebují s registrací u praktického lékaře poradit, se mohou obrátit také na městský úřad. Vedoucí odboru sociálních věcí a školství Eva Jelínková si však nepamatuje, že by toho někdo v minulosti využil. „Zatím po nás nikdo pomoc v této věci nechtěl. Nicméně pokud by někdo opravdu nemohl sehnat lékaře, budeme rádi, když se na nás obrátí, abychom to věděli a mohli to jako město řešit," připomněla. S výběrem podle ní nejvíce pomůže zdravotní pojišťovna daného pacienta. „Ta má povinnost zajistit pro své pojištěnce dostupnou zdravotní péči," uzavřela Eva Jelínková.