Silvestrovské ohňostroje obce nezakazují

Mělnicko – Města ani většina vesnic na Mělnicku domácí ohňostroje nezakazují. A tam, kde je vyhlášky omezují, jsou o silvestrovské noci rachejtle povolené.

Například v Obříství se smí po celý rok zapovězená zábavná pyrotechnika používat od šesti hodin ráno posledního dne roku až do novoroční druhé hodiny ranní.



„Nedá se to uhlídat," řekl před časem Deníku mělnický starosta Ctirad Mikeš, podle kterého se většina domácích ohňostrojů odpaluje ze soukromých pozemků, „mohli bychom řešit používání zábavní pyrotechniky pouze na veřejných prostranstvích a v době nočního klidu. Většinou ale stejně ani nelze přijít na to, ze kterého pozemku byla odpalována."



Stejně to vidí i kralupský místostarosta Libor Lesák: „Mělo by to být o dohodě a slušném chování mezi sousedy," řekl místostarosta.



Účinnou městskou vyhlášku, která by omezila domácí ohňostroje, prozatím nemají ani Neratovice.



Rachejtle tak mohou v dnešní noci létat všude. Lidé by ale neměli zapomínat na to, že zatímco pro ně jde o zábavu a hezký pohled na zářící nebe, psi a kočky i hospodářská zvířata a zvěř ve volné přírodě mají z detonací provázejících ohňostroje zoufalý strach, který může mít fatální následky.