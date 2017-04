Skalní obydlí Lhotka má nová kachlová kamna

Lhotka – Byt ve skále se připravuje na novou sezónu, která začíná první květnový týden.

Nová kachlová kamna přivítají návštěvníky Skalního obydlí ve Lhotce už v prvním květnovém týdnu. Postavena byla během letošní zimy. Tento týden už probíhá finální úklid a údržba celého objektu.

Otevírací doba:

čtvrtek - neděle, svátky 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin.

Poslední prohlídky: 11.30 a 16.30 hodin.

Podle Kristýny Frelichové z regionálního muzea je obydlí ve Lhotce ve správě mělnického muzea a během celé sezóny je přístupné veřejnosti. „Kokořínsko je známé nejen pověstmi opředeným hradem Kokořín, ale také četnými skalními obydlími a útvary roztroušenými po celém území této chráněné krajinné oblasti," uvedla.

Je to kraj, kterým procházel Karel Hynek Mácha při svých toulkách vlastí. Nedaleko Máchovy cesty, která vede celým Kokořínským údolím po červené turistické značce, se nachází i nejdéle obývané a nejzachovalejší skalní obydlí právě ve Lhotce u Mělníka.

Toto obydlí je dokladem neobvyklých konstrukčních metod i častého způsobu, jakým nemajetní lidé řešili své bydlení v tomto kraji. Do pískovcového skalního bloku je vytesán nejen skalní byt, ale také hospodářské prostory jako například chlév, chlívek a sklep. Světnici naznačuje obílená vnější stěna se dvěma okny, jedny vstupní dveře vedou do síně a druhé do chléva, za kterým je možné sestoupit do sklípku anebo vystoupat do sýpky v patře, osvětlené dvojicí okének. Areál dotváří přistavěné objekty bývalé řezárny a dalšího malého hospodářského objektu. „Poslední obyvatelka paní Holubová, která se tady narodila, žila v tomto skalním bytě až do roku 1982 a prý nebyla za celý život nemocná," řekla Frelichová a tím, že je trasa vhodná pro pěší i cyklistický výlet.

Pro letošní sezónu je skalní byt otevřen od čtvrtka 4. května do soboty 30. září. A například 8. srpna se koná ve skalním obydlí prázdninový program pro rodiny s dětmi, který nese název Tetička Mína vypravuje.

Karel Zeman