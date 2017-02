Školní lyžařské kurzy jsou pro rodiče příliš nákladné

Střední Čechy - Školní lyžařské kurzy, které bývaly součástí školních osnov pro sedmé třídy základních škol a první ročníky škol středních, už nejsou povinné. Většina škol je sice stále pořádá, snaží se ale zajistit takové ekonomické podmínky, aby byly kurzy dostupné všem dětem. Lyžování, zejména sjezdové, je totiž drahý sport.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Základní škola Komenského v Nymburce vybírá na lyžařské kurzy lednové termíny, které jsou levnější. Dětem, které chtějí jet na hory a nemají vybavení, předem zařizuje půjčení kompletní výbavy na sjezdovky i na běžky prostřednictvím půjčovny ve Vítkovicích. Zašle konkrétní požadavky mailem, a když děti dorazí, už mají vybavení na místě.

„Myslím, že se rodiče pohodlně vejdou do čtyř tisíc korun za týden, a to včetně případného půjčovného," míní ředitel školy Tomáš Danzer.

Druhá nymburská Základní škola Letců R.A.F. si kvůli zlevnění pobytů dokonce vozí s sebou vlastní kuchařku. A k zapůjčení má vlastní lyžařské vybavení.

Barbora Benešová, maminka čtrnáctileté Aničky, která navštěvuje sedmý ročník Základní školy Jindřicha Matiegky v Mělníku, mezi zastánce lyžařských výcviků nepatří. Kvůli nákladům. Rodina totiž na hory nejezdí, a tak nemá doma žádné lyžařské vybavení.

„Dcera odjíždí na lyžařský výcvik za dva týdny. Samotný zájezd stojí 4 800 korun, k tomu musí mít ještě další čtyři stovky na permanentky a kapesné. Mají mít s sebou sjezdovky i běžky, které si musíme půjčit. Budeme si na to asi muset půjčit peníze u příbuzných," říká žena, která s manželem vychovává tři děti. „Moje dcera drahý lyžařský výcvik v příštích letech nevyužije, určitě ne dřív, než si na to sama vydělá. Uvažovali jsme i o tom, že by zůstala doma, ale bylo nám jí líto, protože by byla smutná, že se spolužáky nemůže jet," vysvětluje maminka.

Ve středních Čechách bývají lyžařské kurzy povinné pro děti ze sportovních škol. V Mladé Boleslavi jsou to hokejová, fotbalovo-basket-balová a atletická škola.

„Naše škola je sportovní, ale máme vždy i paralelní nesportovní ročník. Sportovním třídám nabízíme lyžařský výcvik každý rok, pokud se kapacita nenaplní, mohou ji doplnit děti z nesportovních tříd. V loňském roce jsme byli s dětmi dokonce v Alpách," popisuje zástupce ředitele 6. základní školy Lukáš Krejčík. Není podle něho možné děti k účasti na lyžáku nutit právě proto, že nejde o levnou záležitost.

To potvrzuje i otec žáka osmé třídy Roman Korolevyč. „Syn byl na lyžařském výcviku právě před dvěma týdny, platili jsme zálohu tisíc korun, doplatek byl necelých šestnáct set korun. K tomu jsme mu ale dali ještě kapesné na vleky, škola doporučovala devět set až dvanáct set podle toho, jak dobrý lyžař dítě je. Když spočítám komplet náklady, stálo nás to čtyři tisíce," dodává.