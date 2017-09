Slibovaná křižovatka ještě letos nebude

Brandýs nad Labem – Nejdřív ujet a pak utéct po svých se snažil 32letý řidič, kterého policisté z Brandýsa nad Labem chtěli zastavit k silniční kontrole. Když neuspěl, snažil se ještě vybruslit ze šlamastyky tím, že se vydával za svého bratra. Ani to se mu nepodařilo. Měl ovšem hned několik důvodů, proč se hlídku snažil přesvědčit, že hovoří s někým jiným: za každou cenu se chtěl vyhnout eskortě do vězení. Vyplývá to z informací policistky Evy Hašlové. Ta v pondělí informovala o okolnostech honičky, která se na Praze-východ odehrála v pondělí 18. září.