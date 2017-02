Sníh a led ze střech domů lidé často neodstraňují

Mělnicko - Odstraňování ledu ze střech není práce pro hasiče, ale pro firmy s výškovou technikou.

Ilustrační foto.Foto: Jaromír Šimek

Majitelé domů si často neuvědomují rizika, která představují rampouchy nebo převisy těžkého sněhu na jejich střechách. Za to, co spadne ze střechy domu, je totiž vždy odpovědný jeho vlastník. Odstraňování kusů ledu za střech přitom rozhodně není prací hasičů, jak se mnozí lidé domnívají.

Potvrdil to velitel mělnické stanice profesionálních hasičů Zbyněk Štajnc, podle něhož se majitelé budov musí obracet na specializované firmy s výškovou technikou.



„Letos jsme na odstranění rampouchů ze střechy vyjížděli pouze jednou, a to na Pšovku, kde hrozil jejich pád na frekventovaný chodník. Ani to bychom však dělat neměli. Majitelé nemovitostí si musí tuto službu zajistit jinde. Platí to pro soukromé osoby i pro obce a další subjekty," konstatoval šéf mělnických hasičů, kteří v minulých letech často vyjížděli odstraňovat sníh ze střech různých budov, kde hrozilo pod tíhou sněhu jejich propadnutí.



„Zasahovali jsme opět v případě, kdy hrozilo bezprostřední ohrožení a budova už například začínala být narušená," připomněl hasič.

Operační středisko hasičů se sídlem v Mladé Boleslavi přijímá i několikrát denně požadavky lidí, kteří po hasičích chtějí odstranit rampouchy nebo sníh ze střech. „Jednotky tam posíláme pouze v případě, že jde například o školy, nemocnice nebo pošty a jiné veřejné instituce, kde je velký pohyb lidí. Ostatním doporučujeme, aby se obrátili na soukromé firmy," poznamenal operátor linky 150.



Města a vesnice se mohou vedle firem obracet i na své jednotky dobrovolných hasičů. Pak ale podle Zbyňka Štajnce nejde o klasický zásah, ale o takzvanou domluvenou činnost. „Toho před několika dny využila například starostka Kaniny, která se s prosbou o odstranění rampouchů obrátila na mšenské dobrovolné hasiče," doplnil velitel mělnické stanice.



Někteří lidé odstraňování nebezpečných ledových a sněhových převisů neřeší. Místo toho zablokují chodníky u domů různými latěmi, aby se jim chodci raději vyhýbali. To ovšem není řešení. Pokud totiž chodce, který nemůže využít chodník, na silnici zraní auto, může za to nést zodpovědnost právě majitel domu.



Úrazy spojené s ledem a sněhem na střechách domů nejsou ničím výjimečným. Jeden z nejvážnějších případů, který skončil těžkým poraněním a odsuzujícím verdiktem, se stal před šesti lety v Ostravě. Led ze střechy tam spadl na pětiletou dívku, kterou záchranáři museli několikrát oživovat. Lékařům se sice dítě podařilo zachránit, následky však byly trvalé.