Sovětské letadlo vypadalo, jako kdyby mělo jít právě do důchodu

Mělník /ROZHOVVOR/ - Od mala měla ráda hory, ale i moře a dovolenou si vždycky užívá hlavně aktivně. Po nepříjemném zážitku v sovětském letadle se zdálo, že už letadlem nikdy nepoleví. Nakonec se odhodlala a před třemi lety se s dcerou znovu podívala do vzduchu.

Jiřina Liptáková zastupitelka města Mělníka a učitelka tělocviku na Základní škole Jindřicha Matiegky v mělnické Pražské ulici bere jako dovolenou i školy v přírodě nebo lyžáky se svými žáky.Foto: Deník / Walterová Barbora

Kam jste nejčastěji jezdila na dovolenou v době socialismu?

Vždycky jsem měla ráda hory a moře, takže bylo na výběr. V létě i v zimě jsme jezdili do Jizerských hor. U moře jsem byla několikrát v Německu na Usedomu, v Itálii v Bibione, jednou dokonce v Maďarsku u Balatonu a dvakrát dokonce v bývalém sovětském svazu. To byla samozřejmě Moskva, Kyjev a Rostov.

Měla jste někdy problémy sehnat třeba výjezdní doložku nebo devizový příslib?

Myslím, že ne, alespoň si na to nepamatuji…

Prožila jste někdy ten pověstný strach na hranicích?

Strach jsem neměla, jen když jsme jeli vlakem do Sovětského Svazu, tam asi zapůsobil nepříjemný zážitek z dětství, který se mi vracel. Ale do jiných zemí mi to nevadilo. Nebyl to přímo zážitek z dovolené, ale v roce 1968 mi bylo pět let a měla jsem odjet do ozdravovny. Přesně v té době, kdy se u nás objevila ruská armáda. Do dnes si pamatuji, že jsem se jich hrozně bála a kvůli nim mi pobyt zrušili.

Jaký byl váš nejlepší zážitek z dovolené?

Nevím, jestli se tomu dá říkat „nejlepší“, ale rozhodně stojí za zmínku. Byla jsem s rodinou na dovolené a v tu dobu ještě mé dvě malé dětičky nutně potřebovaly na člun. Můj manžel zrovna nebyl v dohledu a tak plná elánu a natěšení jsem posadila své milé děti do nafukovacího člunu a vyjeli jsme. Hrdě jsem nás dostala doprostřed rybníka, jenže jedno pádlo vesele odplulo zpátky ke břehu a my pořád trčeli na stejném místě. Začala mě pojímat hrůza a zděšení. Moje děti začaly řádit, když viděla, jak silně svírám to jediné zbylé pádlo, které jsme měli. Lucinka chtěla zběsile skákat do tajů krásného rybníka a můj milý synáček jí ochotně hodlal pomoct. Znáte děti. V takových situacích dokáží vymyslet neskutečné věci a opravdu nepřestávají překvapovat, co ve svých maličkých hlavičkách vymýšlí za hrozné plány útěku z této prekérní situace. Po pár minutách jsem zahlédla mého muže, jak se na břehu zběsile chytá za hlavu a křičí, co tam děláme. Myslím, že široké okolí mělo opravdu o zábavu postaráno. Naštěstí pro nás manžel připlaval a hrdě nás dostal ve zdraví a v pohodě na břeh.

Jaký byl naopak nejhorší zážitek z dovolené?

Přece jen si na jeden nemilý zážitek vzpomínám. Tuším, že to bylo v roce 1985, kdy jsem byla poprvé v Sovětském Svazu a také poprvé letěla letadlem do Moskvy, což bylo letadlo našich aerolinek. Let proběhl bez problémů, takže nebyl důvod se bát dalšího letu, ale pak jsme přelétávali do Kyjeva jejich vnitrostátní linkou…

Celá natěšená jsem si opět sedla k oknu a to jsem asi neměla dělat, mé sedadlo bylo hned u křídla. Vedle mě seděl takový vtipálek. Byl fajn, tak jsme si povídali a let probíhal celkem dobře, až na menší problémy se vzletem. Vypadalo to, jako když se nás pilot snažil unést, jak rychle a kolmo vzlétl, pak najednou během řeči se mě ten šprýmař vedle mě zeptal, jestli už jsem letěla ruským letadlem. Odpovědí na jeho otázku mu byl velmi čistý strach v mých očích. Zeptala jsem se, jak to myslel a on jen beze slova ukázal z okýnka na to křídlo přímo vedle mě. Na křídle byly totiž vidět vystouplé nýty. Vypadalo to, jako kdyby měly každou chvíli vypadnout, zavrtala jsem se do sedačky a počítala minuty do přistání. V dlouhé chvíli jsem se začala rozhlížet a letadlo opravdu vypadalo, jako kdyby mělo jít právě do důchodu.

Modlit jsem se sice neuměla, ale zkoušela jsem i to. V tu dobu bych začala věřit i v ďábla, abychom co nejdříve přistáli a nespadli. Od té doby jsem se opravdu bála létat letadlem a sedla do něj znovu až před třemi lety a to jen díky mé dceři, kterou jsem celý čas silně držela za ruku.

Jak jste na tom s leteckou dopravou teď? Už se nebojíte létat?

Už je to už lepší, ovšem po svém zážitku z bývalého Sovětského Svazu, mám z létání stále respekt a jsem z něj nervózní. Nevyhýbám se mu, ale že mám ráda létání, se úplně říct nedá.

Je nějaké místo, kam jste se toužila podívat a nejela jste?

Odmala miluji záhady a hlavně žánr sci-fi. Přečetla jsem hodně knížek od Verna, Dänikena a dalších autorů a možná i proto mě zajímal Egypt a jeho záhady, ovšem do dnešního dne jsem se tam nepodívala a v současné politické situaci se přiznám, že nevím, jestli se tam ještě dostanu.

Považujete jako učitelka i třeba hory se svými žáky za dovolenou?

Ano, jak už jsem říkala. Hory zbožňuji v létě i v zimě, ale zatím se mi povedlo projít hory pouze v Čechách a na Slovensku. Mám ráda hlavně Vysoké Tatry, uklidňují mě a zároveň nabíjejí pozitivní energií. Několikrát jsem byla se školními dětmi na škole v přírodě na horách, jak v zimě na lyžích, tak i v létě u vody.

Kam jezdíte nejraději na dovolenou dnes? Všimla jsem si, že to berete dost sportovně.

Ano, trošku ano, letošní dovolenou jsem trávila na Šumavě a zahrála si na kamzíka i ve Vysokých Tatrách. Přijela jsem sice lehce unavená, ale byl to dobrý relax společně s bazénem, vířivkou a saunou. Začala jsem v letošním roce více jezdit i na kole, takže třeba příští rok pojedu na hory i s kolem. Uvidíme, ale na druhou stranu ani moře společně s vyhřátým pískem, sluníčkem a koupáním bych neodmítla.

Plánujete si přesně dovolenou nebo to spíš necháváte na to, jak se vám bude chtít až na místě?

Dovolenou předem moc neplánuji, zjistím si, co je možné v dané oblasti zažít a zbytek nechávám až na místo podle počasí a nálady. Ale je pravda, když už někam jedu, chci si dovolenou užít se vším všudy. Poznávat okolí, dát si trochu do těla a pak relax. Asi bych se už nedokázala jen dva týdny „válet“ u moře…

Takže volíte raději moře, nebo výlety po Čechách?

Jak už jsem řekla, dřív jsem měla raději vodu, sluníčko. Asi jsem se narodila s blánami mezi prsty. Zbožňuji koupání a vodu všeobecně, ale v poslední době zjišťuji, že i u nás v Čechách jsou nádherná místa, která neznám a ráda bych je ve svém životě poznala, doufám, že se mi to ještě povede…