Startovací byty mladým nabízí pouze v Mělníku

Mělnicko - Obyvatelé ve všech městských bytech platí snížené nájemné.

Mladí manželé, kteří se chtějí postavit na vlastní nohy, ale na vysoké nájmy nebo na pořízení vlastního bytu zatím nemají peníze, na Mělnicku mnoho možností nemají. Takzvané startovací byty mladým párům nebo rozvedeným lidem na omezenou dobu nabízí z velkých měst regionu pouze Mělník.

„Pro tyto účely máme vyčleněné byty ve dvou panelových domech v ulici K Učilišti. Celkem je tam čtyřiašedesát bytů, čtyřiačtyřicet z nich je startovacích a dvacet bytů se přiděluje podle zásad schválených odborem sociálních věcí a zdravotnictví," přiblížil mělnický starosta Ctirad Mikeš a dodal, že v současné době město nabízí šest uvolněných startovacích bytů, které mohou zájemci využít na dobu maximálně pěti let.



Žádosti o startovací byty, které je nutné odevzdat do konce letošního ledna, si zájemci mohou vyzvednout na oddělení správy majetku a investic.



Byty určené přímo k podpoře rozjezdu mladých rodin nemají Kralupy nad Vltavou ani Neratovice. Většina kralupského bytového fondu je přitom podle místostarosty města Libora Lesáka určena především příjmově slabším obyvatelům. Využít je tak mohou i mladé rodiny s nízkými příjmy.



„Pokud si nějaká mladá rodina podá žádost o byt, snažíme se jí vyjít vstříc. Je mnoho rodin, které na běžné tržní nájemné nedosáhnou, takže o zájemce o městské byty nemáme nouzi. Aktuálně nám bytová komise navrhla žadatele na obsazení jednoho ze dvou uvolněných bytů a o dalším bude jednat," připomněl Libor Lesák.



Námět vybudovat startovací byty pro mladé už několikrát zazněl i na veřejných fórech ve Mšeně. Podle starosty města Martina Macha by teoreticky mohly vzniknout na místě bývalého zdravotního střediska, které čeká demolice. O tom, co na ploše v budoucnu vyroste, zatím není jasno.



Mšeno v současné době vlastní zhruba třicet bytů, některé z nich přiděluje na základě sociálních kritérií. „Jsou to všechny byty v budově staré školy v Tyršově ulici," dodal starosta.