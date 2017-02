Starý mělnický most čeká radikální oprava

Mělník - Bez rekonstrukce hrozí, že se mělnický most Josefa Straky do dvou let pro motorizovanou dopravu zcela uzavře.

Most Josefa Straky v Mělníku, přezdívaný starý most.Foto: Deník/Petra Špitálská

Most Josefa Straky, který Mělničané znají spíš jako starý most přes Labe, je v havarijním stavu a potřebuje radikální rekonstrukci. Podle místostarosty Milana Schweigstilla mají náklady dosáhnout čtyřiceti až padesáti milionů korun. Opravy by mohly začít ještě letos, až budou dokončeny stavební práce na novém mostě. Ty zahájí Ředitelství silnic a dálnic nejspíš v březnu a potrvají zhruba devět měsíců. „Máme stavební povolení i souhlas památkářů. Mohli bychom začít okamžitě, nechceme ale zavírat starý most v době, kdy bude omezená průjezdnost nového," vysvětlil místostarosta a doplnil, že Mělník jednal s ministerstvem dopravy o možné dotaci. „Ministerstvo se záměrem projektu opravy mostu Josefa Straky souhlasí a schválilo ho. Naše žádost nyní putuje na Státní fond dopravní infrastruktury, nicméně předpokládám, že když ji ministerstvo schválilo, dotaci získáme," poznamenal Milan Schweigstill a dodal, že most je ve špatném technickém stavu. „Most je zařazený do páté skupiny na sedmibodové stupnici. Je tam spousta kovových příček, které jsou zkorodované, asi čtvrtinu z nich bude třeba vyměnit," popsal místostarosta. Pokud by se rekonstrukce starého mostu musela z jakýchkoli důvodů odložit, hrozí podle Milana Schweigstilla do dvou let jeho úplné uzavření pro veškerou motorizovanou dopravu.

Autor: Barbora Tesnerová