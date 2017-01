Tisícům řidičů končí platnost průkazů

Mělnicko - K dopravním odborům na Mělnicku musí zamířit sedm tisíc lidí.

Ilustrační snímekFoto: Deník/ Karel Pech

V íce než sedm tisíc řidičů z Mělnicka musí během letošního roku navštívit odbory dopravy, jinak budou riskovat pokutu. Patří totiž mezi osm set tisíc motoristů z celého Česka, kterým právě letos končí platnost řidičských průkazů.

Potvrdila to referentka mělnického registru řidičů Marcela Motáková, podle níž začalo více lidí s žádostmi o vydání nových dokladů chodit na úřad už od poloviny loňského prosince.



„Během úředního dne chodí tak dvě stě lidí. Lidé se mohou objednat na určitou dobu v úředním dni na internetových stránkách úřadu. A musím říci, že to v poslední době opravdu využívají," připomněla úřednice.



Pokud řidiči zjistí, že jim končí platnost řidičáku, mohou si o jeho změnu zažádat nejdříve tři měsíce před koncem jeho platnosti. Výměna průkazu je v takovém případě zcela bezplatná a žadatelé se nového dokladu dočkají do dvaceti dní. Ti, kteří čekat nechtějí, si musí připlatit pět set korun za expresní vydání do pouhých pěti dnů.



Podle Marcely Motákové se výměna v obvodu mělnické radnice týká ještě zhruba tří tisíc lidí. Na neratovický odbor dopravy by mělo dorazit zhruba 2100 řidičů, v Kralupech nad Vltavou evidují zhruba dva tisíce šoférů.



V případě, že řidiči o nový řidičský průkaz nepožádají včas a budou řídit i po uplynutí jeho platnosti, riskují velké problémy. Ačkoli jim za to policisté na místě pokutu dát nemohou, podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové hrozí řidičům ve správním řízení sankce od dvou a půl až do pěti tisíc korun.