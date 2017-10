U nádraží řidiči stále parkují na blátě

Neratovice – Výpravní budova nádraží prošla rekonstrukcí za více než šest milionů korun. Ta ale problém, který místní trápí nejvíc, stejně nevyřešila. Parkoviště tak i po nákladné přestavbě u nádraží chybí.

"S parkováním by to chtělo něco udělat, může tam parkovat tak 8 aut není tam žádné místo. Ti, co jezdí do práce a někde to auto nechat musí, tak to mají opravdu složité," říká Tereza Hudíková z Kostelce nad Labem

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se rozhodla zásadně investovat do rekonstrukce vlakových nádraží, která koupila od Českých drah. Na Mělnicku se však větší rekonstrukce dočkaly pouze Neratovice.



„Částečně pokračujeme v opravách, které začaly České dráhy. Dotahujeme opravy, ke kterým už byl vypracován projekt a stavební plán,“ vysvětlil mluvčí SŽDC Marek Illiaš systém a priority. Správa železniční dopravní cesty si také uvědomuje, že nádraží, která se obejdou bez oprav úplně, je jen zlomek.

SŽDC vynaložila nebo ještě vynaloží v letošním roce na rekonstrukci nádraží ve Středočeském kraji 105 milionů korun. Mělnicka se to ale dotkne jen zčásti.





Výpravní budova neratovického nádraží prošla výraznou opravou. Dle sdělení zástupců SŽDC se celkové náklady vyšplhaly na zhruba 6,3 milionu korun. Rekonstrukce se však netýká jen venkovní fasády.



„Výpravní budova prošla kompletní opravou střechy včetně tesařských a klempířských konstrukcí, vnějšího pláště, zabezpečovacích prvků, elektroinstalace a oznamovacích zařízení. Vyměněny byly dveře i okna,“ uvedla tisková mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Velkým problémem nádražní budovy byla vždy nadměrná vlhkost. I na toto se SŽDC zaměřila. „Chtěli jsme odstranit problém se vzlínající vlhkostí odvlhčením objektu drenážním systémem, opravou kanalizace i novým zadlážděním,“ dodává Kateřina Šubová.



V rekonstrukci se ale počítá i s instalací ochrany proti holubům a zpevněny byly i plochy pod přístřeškem. Dle dostupných informací se revitalizace dočká i čekárna.





Zásadní problém ale rekonstrukce neodstranila a nedostatek parkovacích ploch i nadále trápí okolí budovy.



„Za rekonstrukci jsme velice rádi, jezdíme vlakem takřka každý den i s dětmi a je to super. Jen to parkování by mohlo být trochu kulturnější,“ odpověděla nám mladá maminka Eva K. na naši otázku, co říká na rekonstrukci nádraží. Nelze jinak než souhlasit. Parkování zde opravdu není nejlepší.

„Byl nám nabídnut odkup pozemku, který je v sousedství budovy, kde by se dalo vybudovat P+R parkoviště. To by bylo výborné a o dané nabídce budeme ještě jednat,“ prozradila budoucí plány současná starostka Neratovic Lenka Mrzílková. Konkrétní termín jednání a případné realizace si netroufla říct, takže cestujícím s automobilem zatím nezbývá nic jiného, než parkovat v přilehlých ulicích, nebo na blátě u nádraží.



Jak jsou na tom další nádraží na Mělnicku? Neslavně. Nějaké významnější opravy se však v nejbližší době nedočkají. A to ani takový dopravní uzel, jakým jsou Všetaty. „Výpravní budova ve Všetatech v tuto chvíli není zařazena do komplexních oprav, dojde zde pouze k běžným udržovacím pracím. Stejně jsou na tom i ostatní nádražní budovy v okrese Mělník,“ potvrdila Mělnickému deníku tisková mluvčí společnosti Kateřina Šubová.



V plánu rekonstrukcí nádraží v následujících pěti letech tak zůstávají pouze Kralupy nad Vltavou, ale ty přijdou na řadu až v roce 2020.

JAROSLAV SVOBODA