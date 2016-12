Ukradené stromečky zlodějům zamoří byt

Mělnicko - Lesníci mladé jehličnany natírají páchnoucími přípravky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Před Vánoci se v lesích po celé republice objevují pařízky a pahýly, které za sebou každoročně nechávají zloději stromků. Výjimkou není ani Mělnicko, i když situace se podle lesníků v poslední době zlepšila. Potvrzuje to správce mělnických městských lesů Željko Filipovič.

„V minulých letech jsme se s tímto nešvarem setkávali poměrně často, ale opravdu to pokleslo. Podle mě je to také tím, že u prodejců vánočních stromků si lidé mohou vybrat pěkné stromky a už jim to nestojí za to, aby riskovali problémy s jejich krádežemi," domnívá se šéf lesů města Mělníka, s nímž souhlasí i Jaromír Kratochvíl ze společnosti Lesy Řepín.



„Stromky z plantáží, které před Vánoci prodejci nabízejí, jsou tak krásné, že takové v lese ani nenajdou," říká řepínský lesník, který po každých Vánocích v porostech objeví několik ořezaných stromků. „Lidé je řežou třeba ve výšce půldruhého metru, aby se nemuseli ohýbat. Nechají tam pahýl, který pak musíme odstranit. Když někdo ukradne stromek jen pro sebe, tak se dá ještě hovořit o únosné míře, ale jsou i tací, kteří je řežou ve velkém a pak je prodávají, což jsme už také řešili," připomíná Jaromír Kratochvíl, podle něhož policisté zloděje vypátrali. Ten pak musel všechnu škodu lesům uhradit.



V lesích společnosti Ing. Jaromír Šimonek – Dvůr Lobeč zloději stromků příliš neřádí. „Stromky se sice stále kradou, ale neřešíme to, protože je to v malém měřítku. Zájemcům stromky nabízíme, ale kdo si umane, že si ho půjde uříznout, tak si ho prostě uřízne. Někdy jde bohužel o krajový stromek, který pak v lese chybí," vysvětluje majitel společnosti Jaromír Šimonek.



Lesníci se nájezdům zlodějů snaží bránit alespoň páchnoucími postřiky, které jsou určeny proti okusu zvěří. „Pokud jde o atraktivní porosty, přikláníme se k nátěrům repelentními přípravky, které jsou účinné i proti zlodějům. V teple totiž přípravek zapáchá ještě silněji," líčí Željko Filipovič a dodává, že lidé natřené stromky bezpečně poznají, protože přípravek má bílou nebo hnědou barvu.