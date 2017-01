Ústavní právo použít zbraň? Majitelé zbraní z Mělnicka souhlasí

Mělnicko - Zavedení práva použít zbraň na ochranu země do ústavy držitelé zbrojních průkazů z Mělnicka vítají.

Ilustrační fotoFoto: Archiv redakce

Ministerstvo vnitra chce ústavním zákonem povýšit právo použít legálně drženou zbraň k zajištění bezpečnosti Česka. Umožnilo by tak lidem bránit se například teroristům při útocích. Novelizovat chce také zákon o zbraních tak, aby kladl na majitele střelných zbraní vyšší nároky. Museli by se třeba pravidelně účastnit povinných střeleb.

Navzdory negativním reakcím ze strany některých zákonodárců držitelé zbrojních průkazů z Mělnicka s návrhem souhlasí.

Například Zdeněk T. z Neratovic. „Aktivitu ministerstva vzhledem ke snaze Bruselu zpřísnit držení zbraní v celé Evropské unii chápu a oceňuji. V žádném případě by ale neměla vést ke změně institutů krajní nouze a nutné obrany, ani možnosti nabytí a držení zbraní," poznamenal s tím, že současná pravidla jsou obecně považována za vyvážená.

S návrhem ministerstva vnitra souhlasí také mělnický Tomáš Z. „Účelem tohoto zákona je zachovat v Česku současný stav, navzdory snahám Evropské unie, jejíž nařízení a zákony jsou nadřazené těm našim. Ovšem s výjimkou národní bezpečnosti," připomněl a dodal, že pokud úprava ústavy projde, čeští držitelé zbrojních průkazů zpřísnění držení střelných zbraní v zemích Evropské unie nijak nepocítí. „Češi měli právo zasahovat proti teroristům vždy v rámci nutné obrany, teď jde o to zajistit, aby se měli jak bránit i v budoucnu," dodal.

Zastáncem držení zbraní je také Petr Pátra starší, vedoucí skupiny historického šermu Rytíři Mělničtí. A to ať historických, které on a jeho kolegové používají při šermířské činnosti, tak i zbraní moderních. "Letos si budu dělat zbrojní průkaz, abych mohl držet a používat i nehistorické zbraně. Rozhodně je nepůjdu zneužít, někoho přepadnout nebo dokonce zastřelit. Budu je mít pro obranu sebe, rodiny i společnosti, která je v nastávající době stále více ohrožována přílivem nelegálních migrantů. Líbí se mi nedávno ustanovený zákon v Maďarsku - můj dům, můj hrad. Ptal jsem se sám sebe, dokázal bych zabít? Je těžké na to odpovědět bez modelové situace. Ale ta otázka se dá položit i jinak - kdyby někdo ublížil členovi mé rodiny, dokázal bych nezabít?" zeptal se sám sebe muž, který by držení střelných zbraní podmínil opakovanými střeleckými prověrkami, teorií zacházení se zbraní a periodickými psychotesty.

Držet střelnou zbraň je dnes možné podle zákona o zbraních a střelivu. Z legálně držené zbraně lze přitom střílet na střelnici či ve chvíli, kdy se snažíte chránit život, zdraví nebo majetek.