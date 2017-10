Na řepném placu má vyrůst supermarket

Mělník /ANKETA/ – Na bývalém řepném placu mělnického cukrovaru mezi ulicemi Mladoboleslavská, Cukrovarská a Pražská se má stavět další supermarket. Tentokrát by mělo jít o obchod řetězce Billa. Obyvatelům města se nelíbí, že by v Mělníku vyrostl další obchod nabízející potraviny. Byl by už sedmý. Radnice však nemá šanci zasahovat do záměrů majitelů pozemků.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

V současné době je ve městě, které má přes devatenáct tisíc obyvatel, šest supermarketů nabízejících potraviny. Ostatní sortiment pak nabízejí další čtyři obchodní zóny. Většina z nich přitom sídlí v Bezručově ulici.

Na řepném placu dosud parkovaly kamiony, které především brzy ráno rušily obyvatele blízkého sídliště. Teď už zmizely. Potvrdil to mělnický místostarosta Milan Schweisstill. „Domluvili jsme se s majitelem prostranství a budeme tvrdě vyžadovat dodržování zákazu vjezdu nákladních vozů do Pražské ulice, proto se už k parkovišti kamiony nedostanou,“ řekl Schweigstill a připomněl, že nařízení dnes platí přesně týden.



Podle místostarosty jsou téměř všechny pozemky na bývalém řepném placu v rukou soukromých majitelů. „Za město mohu říct, že nemáme vůbec žádný zájem na tom, aby tam vzniklo jakékoli obchodní centrum,“ vysvětlil s tím, že se radnice snaží vést podnikatele k tomu, aby na pozemcích vzniklo parkovací zázemí především pro přilehlé sídliště Sportovní.

Tam je totiž situaces parkováním kritická. Zkušenosti s tím má i Kateřina Nováz Mělníka. „Když přijeduk večeru z práce, nemůžu najít místo na zaparkování. Někdy kroužím mezi domy až patnáct minut, než najdu volné místo. A pak se taháms nákupem přes několik ulic od našeho domu,“ vysvětluje složitou parkovací situaci obyvatelka největšího mělnického sídliště.



Místostarosta ujišťuje, že veškerá jednání s investory záměrů vede radnice se snahou zajistit parkování. „Lidé se bouří a už zasáhli i do stavebního povolení,“ řekl Milan Schweigstill. „Město ale netlačí na žádnou stranu. Vše musí proběhnout podle zákona,“ doplnil.



Podle starosty Ctirada Mikeše bude radnice trvat na tom, aby budoucí investor jakéhokoli projektu dodržel územní plán. „V plánu je totiž zanesena paralelní komunikace, která spojí Mladoboleslavskou a Pražskou, bude tedy souběžná s průtahem na Cukrovarské ulici,“ vysvětlil Mikeš.

Nová ulice má sloužit napříkladi pro příjezd zásobování právě do případného supermarketu. Postavit by ji měli právě investoři obchodního centra. „Nájezd na novou komunikaci bude umožněn z obou ulic. Kdyby došlo k nějaké havárii na Cukrovarské, aby bylo možné jezdit právě tudy a nedošlo k dopravnímu kolapsu ve městě,“ uvedl starosta a připomněl, že město v této části města vlastní některé pozemky a nabídlo by je právě k vybudování nové komunikace.

Otázka pro starostu

Má Mělník naději na otevření marketu pro kutily?

„Budeme bojovat zuby nehty za to, aby ve městě nevznikl žádný hobbymarket. Neříkám, že by občané nechtěli, jenže to by znamenalo, že ohrozíme 220 rodin, které jsou vázány na drobný obchod, který se dotýká svým sortimentem této skladby. Město už by potom bylo skutečně jen na to bydlení. Úkolem města je, aby tu zbytek těch malých a drobných podnikatelů zůstal. Do Prahy si Mělničané prostě dojet mohou.“

Ctirad Mikeš, starosta Mělníka

Ze sociálních sítí

Marta - Nové obchodní centrum opět s elektronikou?! Myslím, že to fakt nepotřebuje. Chybí tady spíše něco jako OBI či Hornbach nebo něco podobného.

Pavel - Nejbližší Obi je Praha, Terezín a Mladá Boleslav další. Hornbach Praha Černý most… Baumax Letňany pak Mladá Boleslav a Kladno… jo, pravda, nic moc.. na Mělníku sice nějaké jsou, ale možnosti dost omezené a otevírací doba pro lidi, co pracuji do 16 ti dost stísňující.

Michal - Uvítal bych třeba Bauhaus, Obi apodobně. Zkoušel někdo o víkendu na Mělníku sehnat třeba obyčejné šrouby?

Erico - Hadry a vycházková obuv. Není z čeho vybírat a nebudu nosit, co má deset dalších lidí.

Pipak - Spíš konečně ten mekáč nebo KFC !

Chuán - Předražená Billa. Na co další zbytečnej krám místo toho, aby tam postavili něco víc užitečnějšího?

Otto - Vzhledem k frontám v Kauflandu to určitě mnoho lidí uvítá.

Vlasta - Tak mně jsou obchoďáky ukradené. Si to objednám na internetu a přivezou mi to domů! Ušetřím dost casu.

Alena - Všechno beru, ale když nemáte jít kam na kávu, když všechno Mělník ruší, tak asi do banky, třeba tam nám ji uvaří.