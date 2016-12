Vánoční dárek nadělí Markétce neratovičtí boxeři

Neratovice, Tuhaň - Markétka Svobodová z Tuhaně trpí vrozeným puchýřnatým onemocněním kůže známým jako nemoc motýlích křídel.

Běh pro Markétku.Foto: Deník/Barbora Tesnerová

České úsloví říká, že každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán. To však určitě nebude případ sportovců z neratovického Boxing clubu Respect, kteří se před Vánoci rozhodli, že pomohou jedenáctileté nemocné dívence.Uspořádali pro ni finanční sbírku pod záštitou Konta Bariéry.

Boxeři pod vedením Františka Tomšů si pro svou charitativní činnost vybrali Markétku Svobodovou, která trpí takzvanou nemocí motýlích křídel. „Chtěli jsme pomoci někomu, kdo rád sportuje, ale nemůže. Markétka je hrozně živá holčička, nadchla nás tím, jaký je bojovník," popsal trenér neratovického klubu, žijící ve Klích, kam chodí Markétka už šestý rok do školy.

Při pobytu mezi vrstevníky jí pomáhají pedagogická a osobní asistentka. Bez nich by podle maminky Jany Svobodové Markétka do běžné základní školy docházet nemohla.

Když se maminka dozvěděla, že neratovičtí boxeři pro její dceru pořádají finanční sbírku, hodně ji to potěšilo. „Je to úžasné, bude to nádherný vánoční dárek. Nejde přitom o výsledek, ale už jen to, že vám chce někdo pomoci, je skvělý pocit," popsala.

Peníze, které se boxerům podaří vybrat, rodina použije na léčebný pobyt u moře, který Markétce posílí celkovou imunitu. „Každý takový pobyt ji pokaždé nabije pozitivní energií, je plná elánu. Navíc se pak její rány i lépe hojí, často totiž trpí infekcemi," vysvětlila Jana Svobodová, která byla se svou dcerou naposledy u moře před několika lety. Ozdravný pobyt by měl totiž v ideálním případě trvat měsíc, což stojí desítky tisíc korun. „Ale budeme rádi i za čtrnáct dní," připomněla maminka.

Cílem boxerů z Neratovic bylo vybrat padesát tisíc korun. A téměř se jim to podařilo, Markétka nakonec dostane na pobyt u moře, nejlépe v Egyptě, kde je podle maminky nejvhodnější klima, čtyřicet sedm tisíc korun.

Dnes čeká Markétku a jejího sedmiletého brášku Marka vánoční nadílka v úzkém rodinném kruhu. Ještě před ní si malá slečna pochutná na svém oblíbeném jídle – rybí polévce. „Má ji moc ráda, babička ji pro ni vaří každé Vánoce," uzavřela Jana Svobodová.