Vánoční požár může způsobit hořící svíčka i olej na smažení

Mělnicko - Podle hasičů jsou nejnebezpečnější zapálené svíčky ponechané bez dozoru.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Pavel Sonnek

Vánoční svátky jsou nejen obdobím klidu a míru, ale také častých nehod, při kterých musí zasahovat hasiči. Petr Tomeš z kosteleckého sboru dobrovolných hasičů připomněl nejčastější nebezpečí, která na lidi v jejich domovech v těchto dnech číhají.

„K požáru na konci roku stačí zapálená svíčka, například ta na adventním věnci. Ten by měl být umístěn na stabilní ohnivzdorné podložce v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. V žádném případě by zapálené svíčky neměly zůstávat bez dozoru!" upozorňuje s tím, že na adventní věnce a další dekorace je vhodné používat svíčky, které jsou uschovány ve skleněných nádobkách. „Vyloženým hazardem je umístění svíček do nábytkových stěn nebo do blízkosti záclon a závěsů," varuje hasič a dodává, že stačí sebemenší průvan a požár je na světě.

Pozor by měli dávat také ti, kteří doma vaří na plynových sporácích, zejména při smažení na pánvi. „Hořící olej nikdy nehaste vodou, pouze pokličkou, prkýnkem nebo mokrým hadrem," nabádá Petr Tomeš a doporučuje, aby si lidé v domácnostech instalovali hlásič požáru, který intenzivním zvukovým signálem včas upozorní na hrozící nebezpečí. „Mohl by to být takový malý předvánoční dárek pro bezpečí každé rodiny," navrhuje.

Zpozornět by měli i kuřáci, kteří si rádi dopřejí skleničku něčeho ostřejšího. Požáry, jejichž spouštěčem byla zapomenutá cigareta, totiž často končí tragicky. „Smutným hitem několika posledních let jsou úmrtí po usnutí s cigaretou v posteli či na gauči, samozřejmě hlavně po konzumaci alkoholu spojené třeba se sledováním televize. Za smrt přitom nemůže samotný oheň, ale zplodiny z hoření," vysvětluje dobrovolný hasič.