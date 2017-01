Vánoční stromečky se změní na štěpku

Mělnicko - Do zoologických zahrad se použité stromečky nehodí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ivars Gravlejs

Mnoho domácností na Mělnicku se už po Novém roce začalo zbavovat vánočních stromečků, které už svůj úkol splnily. Ve městech to dokládají hromady vyhozených jehličnanů u kontejnerových stání. Na vesnicích je situace jiná, tam stromky většinou končí v kamnech nebo na kompostech.

Pracovníci technických služeb ve třech největších městech regionu začali vysloužilé smrčky, jedličky nebo borovičky svážet už v prvním lednovém týdnu.



Mělnické stromky končív deponii na Ráji, kde se do nich podle ředitele technických služeb Miroslava Jindry pustí štěpkovač. „Štěpku pak používáme při údržbě veřejných ploch ve městě," uvedl ředitel a dodal, že stromky se svážejí až do doby, kdy se u kontejnerů přestanou objevovat. Často se ale prý povalují i na chodnících, na travnatých plochách nebo přímo před vchody do panelových domů.



Kralupské technické služby stromečky s ostatními odpady svážejí do areálu sběrného dvora, kde je pak třídí a odváží firmě, které se postará o jejich likvidaci. „Poté, co je seštěpkují, je vozí buď do spalovny nebo na výrobu průmyslových desek," připomněl Michal Paur z kralupských technických služeb.



Podobně končí i stromky z neratovických domácností. Sváží je tam 1. Polabská, která ve městě provozuje i sběrný dvůr.



Pro zvířata v zoologických zahradách se použité stromečky nehodí, protože na nich mohou zůstat například háčky od ozdob. Uplatnění tam najdou pouze neprodané vánoční stromky.