Ve středu v Mělnickém deníku: prvňáčci ZŠ Obříství, ZŠ Čečelice a ZŠ Byšice

Střední Čechy – Velká poptávka je ve středních Čechách po pracovnících ve skladech – v oboru logistiky, jak se dnes často říká – a po strážných všeho druhu. Prozradí to už letmý pohled do inzertní nabídky pracovních příležitostí. To, že nejde jen o nějaké klamavé zdání, potvrzují údaje z analýzy potřeb v území Středočeského kraje vypracované pro potřeby Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání.