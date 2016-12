Večeři si o Štědrém dni lidé v hospodě nedají

Mělnicko - Většina hospod a restaurací na Mělnicku má o Štědrém dni zavřeno.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Některé restaurace, hospody a bary v Česku budou mít otevřeno i o Štědrém dni. Mnoho jich však není. Na Mělnicku si lidé, kteří by jinak trávili sváteční den sami doma, nevyberou. Pokud už mají některé provozovny otevřeno přímo na Štědrý večer, zákazníci si tam kapra s bramborovým salátem stejně nedají.

„Už třiadvacet let otevíráme na Štědrý večer od jednadvaceti hodin. Zavedli jsme to především pro opuštěné a rozvedené lidi, aby nebyli sami doma, kde by je mohly napadat černé myšlenky. Zastavují se ale i lidé, kteří jdou třeba na procházku nebo do kostela," říká Jana Beníšková, majitelka mělnické hospody U Beníšků, která má jako jedna z mála po nadílce otevřeno.



Na Štědrý den dopoledne se dveře netrhnou v hostinci U Šulců v Ovčárech. Potvrzuje to majitelka Jana Šulcová.



„Míváme otevřeno tak do čtrnácti hodin a musím říct, že chodí hodně chlapů. Manželky je asi vyženou, aby měly doma čas na přípravy, takže jdou k nám. Kolikrát je musíme pak vyhánět i my," líčí s úsměvem hostinská.



Po postním obědě se scházejí v hospodě i obyvatelé Lhotky. Potvrzuje to provozovatel tamního pohostinství Jaroslav Čadil. „Po obědě otevíráme tak na tři, čtyři hodiny. Lidé si u nás sednou, popřejí si a pak jdou domů ke stromečku. Je to už taková tradice."

Zavřeno mají o Štědrém dni i hotelové restaurace. Platí to také v případě mělnického hotelu Olympionik nebo hotelu Kokořín v Kokořínském Dolu.