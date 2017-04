Velké psy nikdo nechce, je jich v útulcích příliš

Mělník – Mělnický útulek v Řipské ulici je přeplněný a stará se o víc psů a koček, než jaká je jeho skutečná kapacita. V současné době je v něm umístěno asi šest desítek psů a tři čtvrtiny z nich jsou psy velkých plemen, kteří mají daleko menší šance na umístění do nových rodin.

Koček má útulek v péči podle provozovatelky Jaroslavy Tiché padesát až šedesát. „Většina je přímo tady v útulku, ale máme dva depozity, kde se kočičkám věnujeme. Jeden je u mě doma, tam jich mám teď šest," vysvětlila.

Před pár dny se tu navíc narodilo deset štěňat a tím pádem se najednou stav znovu navýšil. Navíc matka malých pejsků nezvládá všechna dostatečně nakrmit a tak jim musí vypomáhat ošetřovatelé umělým mlékem. Takovou starost o krmení mláďat ale Jaroslava Tichá zná ze své patnáctileté praxe v mělnickém útulku dobře. Když se k ní dostanou příliš malá koťátka bez mámy a ona k nim pak musí každé dvě hodiny i během noci vstávat a krmit je z lahve. „To je vozím v inkubátoru s sebou do práce a potom zase zpátky domů. V tuhle chvíli tu ale naštěstí žádná flašková koťata nemáte," vzpomíná.

Zrovna nedávno našla přede dveřmi útulku igelitovou tašku se třemi kočkami, kde byl napsaný dopis, že se majitelé o mazlíčky už nemohou starat a že je útulku rádi věnuji. „Bohužel přežili jen dvě kočičky, starší kocourek zemřel do dvou týdnů. Měl nemocné ledviny a pravděpodobně změnu prostředí neunesl psychicky," vysvětluje Tichá. Kočka, která je zvyklá běhat venku a dostane se do útulku je uzavřena na nějaký čas do klece do karantény. Pro zvíře je to psychicky velmi náročné.

Dvě přeživší kočky mají ale šanci najít nový milující domov už zítra, kdy se koná už druhý ročník Umisťovací výstavy chlupáčů bez domova aneb chtění nechtění mazlíčci. Od deseti do sedmnácti hodin v místním učilišti U Cukrovaru bude deset spolků, organizací a domácích depozitů nabízet kočičky, které jsou vhodné k umístění do nových domovů. „Jedním ze spolků je i boleslavský útulek pro fretky. Takže si návštěvníci mohou domů odnést i fretku," tvrdí Jaroslava Tichá. S jejich chovem přímo na místě pak poradí odborníci. Výstavu pořádá Kočičí domov Sluníčko společně s mělnickým útulkem pro zvířata v nouzi.

Důležité je, že na umisťovací výstavu může přijít každý, kdo chce podpořit útulky a depozity. Není podmínkou si odnést mazlíčka. Už jen tím, že zaplatí návštěvníci vstupné, spolkům pomohou a ještě navíc je možné na místě zakoupit spoustu výrobků. Peníze pak také poputují do pokladen na pomoc opuštěným zvířátkům.

Už v minulém roce byla návštěva poměrně hojná i přes nepříznivé počasí a dopravní komplikace způsobené opravou a úpravou silnic v Mělníku. „Letos budou na výstavě chybět prasátka," dodala s tím, že cena za opuštěné chlupáče by měla být jednotná. Stačí si vybrat zvířátko, které novou rodinu zaujme a hned si ho mohou odvézt domů. „Dospělé kočky jsou už po kastracích, mladé samozřejmě teprve před kastrací, ale všechny jsou přeléčené a vakcinované," slibuje Jaroslava Tichá za všechny organizátory.