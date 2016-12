Víkend patří zábavě, ohňostroji i fotbalu

Mělnicko - Závěr starého a začátek nového roku patří ohňostrojům, fotbalu, duatlonu i létání s modely.

Silvestr a Nový rok ve znamení sportu.Foto: Deník/Barbora Tesnerová

Lidé, kteří nechtějí trávit poslední den starého a první den nového roku doma, mohou volný čas využít například ke sportování.

Dnes po obědě se na hřišti za hospodou ve Vavřinči sejdou fotbaloví fanoušci dvou nejstarších a nejslavnějších českých klubů, Sparty a Slavie, aby si to spolu rozdali v silvestrovském derby příznivců pražských S. Všichni, kteří si chtějí zahrát, musí dorazit půl hodiny po poledni k prezentaci a přiznání klubové příslušnosti. Přinést si s sebou přitom musí i vlastní fotbalový dres svého oblíbeného klubu. V případě velkého počtu hráčů se budou zápasy hrát turnajovým způsobem.

Milovníci cyklistiky si zase určitě nenechají utéct tradiční novoroční setkání a vyjížďku na horu Říp, kterou pořádá mělnický cyklistický klub Mike. Sraz účastníků je už tradičně první lednový den v 10 hodin u prodejny Ottis v Českolipské ulici v Mělníku.

Duatlon pro děti i dospělé

Bez pohybu nemusí zůstat ani sportovci z Kralup nad Vltavou, pro které místní Klub českých turistů a turistický oddíl mládeže Vltavský paprsek pořádá už osmnáctý ročník Novoročního sprintduatlonu. Na účastníky závodu čeká 375 metrů běhu, které vystřídá jeden a půl kilometru na kole a opět 375 metrů běhu. Start je zítra ve 13.30 hodin u turistické základy kralupského Klubu českých turistů v ulici Ke Koupališti 182. Vyhlášeny jsou dvě věkové kategorie, do 15 a nad 15 let, závodníci budou rozděleni také podle pohlaví.

Kdo dává přednost trochu jiné, tradičnější silvestrovské zábavě, může dnes večer přijít do kulturního domu ve Klích, kde se bude slavit ve stylu „co si kdo donese, to si taky sní a vypije". Oslavy konce roku 2016 tam začínají ve dvacet hodin, o muziku se postará DJ Nahoře bez.

Karneval na bruslích

O veselé zakončení roku nepřijdou ani děti, které mohou dnes v deset hodin přijít na mělnický zimní stadion a zúčastnit se Silvestrovského karnevalu na ledě pod hlavičkou místního domu dětí a mládeže. Malí příchozí se mohou těšit na soutěž o nejhezčí masku, dovednostní soutěže, bruslařskou školičkou a různé pohybové hry.

Od patnácti hodin je pak pro děti v neratovickém kině připraveno promítání animovaného filmu od tvůrců oblíbených Mimoňů s názvem Zpívej.

Neobvyklou novoroční zábavu připravují také mělničtí modeláři, kteří budou se svými letadly zítra mezi půl druhou a půl čtvrtou odpoledne létat nad letištěm v Jelenici.

Ohňostroje rozzáří noční oblohu

A co by to bylo za Silvestra či Nový rok bez ohňostroje? Už tradičně se na něj mohou těšit Kralupané, rachejtle a rakety se vznesou nad řeku Vltavu u mostu T. G. Masaryka třicet minut po dnešní půlnoci. Pokud však bude nepříznivé počasí, přesune se ohňostroj na zítřejší devatenáctou hodinu.

Světýlka vybuchující na nebi si na deset minut užijí také lidé z Kel, novoroční ohňostroj vystoupá nad fotbalové hřiště, kde bude zářit celých deset minut, zítra v osmnáct hodin.