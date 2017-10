Víkendové autobusy do Prahy pojedou častěji

Mělník – Cestující z vesnic mezi Mělníkem a Prahou, kteří dojíždějí do hlavního města autobusem, se každé ráno strachují, zda se do práce nebo do školy dostanou včas. Spoje linky 369 totiž bývají už v nástupní stanici tak plné, že se do nich další lidé nevejdou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Obyvatelé vesnic ležících na trase se začínají bouřit. Přeplněné autobusy rozdmýchaly ostrou debatu na sociálních sítích. „Jo, je to strašné, ty autobusy jsou přeplněné, jedna velká katastrofa, jezdí čím dál víc lidí,“ stěžuje si Marienka Dvořáková. Připojuje se k ní i Lucka Vetrová. „Vysvětlete to dětem, které čekají ráno na autobus do školy. Je to hrůza, když volají, že nemůžou do školy přijít včas, protože jim řidič řekl, že je plný, ať čekají na další spoj asi pětačtyřicet minut.“

Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla se město snažilo krizi řešit se zástupci Integrované dopravy Středočeského kraje. „Víme, že v Mělníku se cestující do autobusu vejdou, ale na trati směrem do Prahy už mnohdy není ve vozech pro další lidi místo,“ přiznal místostarosta a připomněl, že se veřejně ví, že autobusy proto některé zastávky vynechávají.



Cestující sice mohou počítat se zlepšením situace, ale pouze o víkendech, které jsou prý v současné době nejožehavějším problémem v dopravě v regionu.



„Kývli jsme na to, že chceme posílit víkendové spoje do Prahy,“ potvrdil místostarosta.

Nejdříve prý radnice uvažovala o více spojích ve špičkách, ale nakonec se počet autobusů o víkendu zdvojnásobí. „Pojedou v půlhodinovém taktu,“ řekl Schweigstill s vysvětlením, že taková je filozofie integrace dopravy.



„V sobotu a v neděli budou autobusy jezdit každých třicet minut od rána od pěti hodin až do půlnoci nepřetržitě,“ doplnil mělnický místostarosta. Nové spoje by na trase měly přibýt během několika týdnů.



Za tuto novou službu pro lidi na Mělnicku zaplatí město ročně 450 tisíc korun ze svého rozpočtu. „Náklady byly vyčísleny na 900 tisíc korun. Přislíbili jsme, že polovinu z této roční platby zaplatí Mělník a druhou polovinu Středočeský kraj,“ dodal místostarosta.

Nejvíce stížností od cestujících bylo právě na víkendové spoje, ani ve všedních dnech ale není dopravní spojení z Mělníka do Prahy pro venkov ideální. „Ve všedních dnech navýšení spojů rozhodně možné není,“ zdůraznil Milan Schweigstill.



Mělnicko je svou integrací dopravy unikátní. Už od listopadu by totiž mělo být plně integrované do všech směrů. Vznikají nové spoje, které spojí Mělník například s Roudnicí nad Labem, Mladou Boleslaví nebo Prahou.



Další linka, která začne jezdit, má obsloužit Mšeno, Chorušice a Byšice. Pojede rovněž do Všetat na nádraží, kde je možnost přestupu na vlak do Prahy. „Cílem je napojit menší obce na spoje do hlavního města,“ doplnil Milan Schweigstilla.



Až tyto autobusy začnou v listopadu jezdit, zbude už jen nepatrná část okresu, kterou obsluhuje kokořínský dopravce SOK. Ten se má do integrace zapojit v příštím roce.