Vinnou nocí začala vinařská sezona

Mělnicko /ROZHOVOR/ – Že je práce fotbalového rozhodčího pouze pro chlapy, to už dávno neplatí. Na hřištích v Česku je k vidění mnoho holek, které se nebojí vzít píšťalku a jít rozhodovat zápasy. Je to příjemné zpestření pro fanoušky i samotné hráče. Ani Mělnicko není výjimkou. Jednou ze sudích je bývalá fotbalistka Dukly Praha Tereza Holakovská. Jak se k této činnosti dostala? A co všechno musí na trávníku zvládat? Nejen na to odpovídala v rozhovoru pro Mělnický deník.