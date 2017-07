Vítání prázdnin si diváci užili i přes nepřízeň počasí

Kralupy - Oslavy Vítání prázdnin narušilo deštivé počasí. Studenti Dvořákova gymnázia zorganizovali dopolední akci pro spolužáky a odpolední festival pro veřejnost. Na závěr si pro diváky připravili překvapení v podobě ohňostroje.

Studenti první polovinu programu připravili pouze pro své spolužáky, odpoledne brány školy pak otevřeli i pro ostatní zájemce.

Každoročně akci připravují studenti a studentky třetích ročníků čtyřletého gymnázia. Jednou z nich byla letos i Andrea Lhotská. „Studenti se sešli ve dvanáct, dali si oběd a od jedné do čtyř následoval program Vítání prázdnin. Účastníci se mohli zapojit do her v tělocvičně, vyrobit si něco v keramické dílně nebo se dívat v jedné z učeben na film," popisuje Lhotská. Později pokračoval program řadou různých představení, kterými byly například vystoupení roztleskávaček nebo gymnastika. Nakonec ředitel gymnázia ocenil nejúspěšnější studenty tohoto roku. Poté zvolna navázal program pro veřejnost. Ten tvořily především koncerty kapel. Mezi nimi například vystoupila kralupská skupina Made In Garage.

Původní plány pořadatelů narušil déšť, ale ti si s ním nakonec poradili. To potvrdil i jejich třídní profesor Robin Janoš. „Počasí nás bohužel naprosto vykolejilo. Velkou většinu toho, co jsme měli připravené, nebylo možné realizovat, neboť jsme program museli přesunout do tělocvičny. Kapely vystupovaly sice venku podle plánu, ale ani u nich se to neobešlo bez zádrhelu. Jedna z nich nakonec nedorazila," konstatuje Janoš.

Akce budila zájem jak mezi hudebními příznivci, tak absolventy školy. Jedním z nich byl například Vojtěch Menšík. „Akce se mi moc líbí. Přišel jsem, protože na této škole jsem dříve studoval. Dalším velkým lákadlem pro mě byla kapela Made in Garage, na které se podílejí mí kamarádi," komentuje Menšík. Nechyběli ani rodinní příslušníci pořadatelů, a to především rodiče nebo sourozenci. „Přišla jsem, protože se mi akce líbila a věděla jsem, že tu budou i moji kamarádi. Nejvíc se mi líbila ukázková vystoupení a kapely," říká sestra jednoho ze studentů Martina Hanousková. Jako překvapení nakonec si třída připravila pro diváky ohňostroj.

Martina Ivanová