Vlna chřipek se valí krajem, pacienty trápí i zápaly plic

Mělnicko - Vlna chřipek a dalších zimních nemocí dýchacích cest se stále valí krajem. Ve středních Čechách zaznamenali hygienici v minulém týdnu další nárůst počtu nemocných. Nemocnice a domovy seniorů zakazují návštěvy, aby u nich hosté nešířili nákazu.

Ilustrační foto. Foto: Archiv

Nemocných je nejvíce na Mělnicku, kde nemocnost stoupla skoro o třetinu. Podle ředitelky protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Lilian Rumlové je tam 2145 případů akutních respiračních onemocnění na 100 tisíc obyvatel. „Oproti minulému týdnu se nemocnost zvýšila o 27 procent," říká Lilian Rumlová.

Na Nymbursku se nemocnost zvýšila o desetinu na 1521 pacientů na 100 tisíc obyvatel a na Mladoboleslavsku o sedm procent na 1834 nemocných.

Lilian Rumlová odhadla, že skutečné chřipky tvoří zhruba čtvrtinu případů. „Zatímco pacienty s akutní respirační infekcí nám lékaři hlásí všechny, se chřipkou nikoli," vysvětluje.

Chřipky lidé často přecházejí a k lékařům zamíří, až když nastanou komplikace. Poděbradská praktická lékařka Alena Fričová připomněla, že z neléčené chřipky se mohou rozvinout záněty dýchacích cest, někteří lidé mají prý dokonce i nálezy na plicích. Klasických chřipek je podle ní ale málo. „Lidé sem přijdou, kašlou, nemají ani kapesník, všechno to prskají na ostatní. Pokud má někdo teplotu, měl by zůstat v teple, jíst hodně vitamínů a napařit si nohy," radí poděbradská lékařka.

Plnou čekárnu má i mšenská praktická lékařka Kateřina Hartlová. „Nejde jen o chřipky, ale i o bronchitidy, záněty průdušnice nebo dutin a občas i o zápal plic," popisuje stav, který podle ní nepoleví až do jarních prázdnin.

Podobné zkušenosti má i Kamil Jirásek, pediatr z Mladé Boleslavi, kde řádí chřipky především mezi nejmenšími dětmi.

Zákaz návštěv, doporučený hygieniky, už platí v nemocnicích v Mladé Boleslavi, Mělníku a Nymburce i v neratovické porodnici. Hosté nejsou už tři týdny vítáni ani v Centru seniorův Mělníku. „Letos jsme na doporučení hygieniků návštěvy zakázali dříve než loni, což se vyplatilo," potvrzuje Jiří Vronský, ředitel zařízení, které má i speciální oddělení pro seniory s Alzheimerem. A právě ty prý viry ohrožují nejvíce.

Hygienici v souvislosti se chřipkami stále připomínají nezbytnost očkování, hlavně u chronicky nemocných lidí. Nejlépe od září do listopadu. „Pokud by se chtěl někdo očkovat teď, kdy je onemocnění naplno rozjeté, nemělo by to žádný účinek. Protilátky se totiž vytvoří do dvou týdnů po očkování a vzhledem k situaci u nási v Evropě očekáváme, že v té době už budou akutní respirační onemocnění kulminovat," dodala Lilian Rumlová z krajské hygienické stanice.