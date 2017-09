Vrata zbrojnice už několikrát zbrzdila hasiče

Mšeno – Mšenští hasiči potřebují nová vrata, aby vůbec mohli vyjíždět k zásahům. Celá hasičárna ovšem nutně potřebuje zásadní rekonstrukci. Vše ale mohou zhatit památkáři, zbrojnice totiž už desítky let sídlí v bývalém utrakvistickém kostele svatého Jana, který je zřejmě nejstarší budovou ve Mšeně.

Zásahové vozy mšenských dobrovolných hasičů budou možná už letos hasičskou zbrojnici opouštět novými vraty. Právě výměnou vrat by totiž měla začít zásadní obnova celé hasičárny, kterou má podle starosty Mšena Martina Macha město v plánu. „Chystáme se na postupnou obnovu budovy hasičské zbrojnice, u níž stavebně historický průzkum ukázal, že nejde o tak cennou budovu, jak se památkáři domnívali,“ řekl starosta, který věří, že se projekt obnovy u památkové péče podaří obnovit.





Památkáři se o na první pohled nepříliš zajímavou budovu nezajímají jen tak pro nic za nic. Základy kostela svatého Jana totiž pocházejí ze začátku patnáctého století. Kázal v něm například otec slavného vystěhovalce do Ameriky Augustina Heřmana Abraham.



Hlavním důvodem, proč se chce město pustit do obnovy objektu, je především jeho nepříliš dobrý technický stav. „Současná vrata, která jsou stará patnáct let, jsou za hranou životnosti. Mnohokrát se zasekla tak, že jednotka nemohla vyjet k zásahu.“

„Nelze ovšem řešit pouze vrata, ale celkový vzhled budovy. Průzkum navíc odhalil i několik závad uvnitř budovy,“ konstatoval starosta Mach, podle něhož bude nezbytné nechat ošetřit stovky let staré krovy a vyměnit podlahu v garážích. Ta současná je od těžkých cisteren rozlámaná.



Mšeno se snaží na úvodní etapu obnovy zbrojnice získat ministerskou dotaci, která byla vypsána právě na opravy hasičáren. „Pokud by dotace vyšla, nechali bychom udělat podlahy a celkové odvlhčení objektu.



A možná letos dojde i na vrata, další etapy by následovaly v příštích letech,“ vyjmenoval Martin Mach a dodal, že v současné době projekt na obnovu hasičárny čeká na schválení památkářů.

