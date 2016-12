Vánoce před šedesáti lety? Dárky nosil Děda Mráz, naděloval praktické dárky

Mělník - V regionálním muzeu je až do 8. ledna k vidění výstava nazvaná Vánoce 50. a 60. let, která zachycuje období od roku 1954 až do konce šedesátých let.

Předměty ze sbírky muzea, dobové plakáty a fotografie z okresního archivu, vánoční pohlednice ze soukromé sbírky Jiřiny Hánové i fotografie zapůjčené z rodinných alb návštěvníkům přibližují tehdejší vánoční atmosféru. Příchozí, mezi nimiž byli v uplynulých dnech také školáci z celého Mělnicka, se tam dozvědí třeba to, že v první polovině padesátých let nenosil dárky Ježíšek, ale Děda Mráz. Byly po něm dokonce pojmenovány i vánoční trhy, které se navíc obvykle konaly ve vnitřních prostorách formou improvizovaného obchodního domu. V Mělníku je hostil například Dům osvěty kpt. Jaroše (dnešní Masarykův kulturní dům), restaurace Záložna nebo hotel Stádník. Mezi dárky, které tehdy děti i dospělí nacházeli pod stromečkem, převládaly praktické věci. V souvislosti s politikou plné zaměstnanosti žen bylo nutné vybavit domácnosti užitkovými elektrospotřebiči, a ulehčit tak ženám práci v domácnosti. Proto maminky v dárkově zabalených balíčcích nacházely elektrické žehličky, remosky, vysoušeče vlasů, zmrzlinovače nebo vysavače, zatímco tatínkové se mohli radovat z ponorného vařiče nebo třeba mechanického holicího strojku. Častým dárkem bylo také oblečení, zejména z tehdy oblíbených umělých vláken, a ložní prádlo, které se dávalo už malým slečnám do budoucí svatební výbavy. Kluci nacházeli pod stromečkem mechanické hračky, například traktory, autíčka a letadla, vystřelovací rakety nebo třeba sportovní vybavení. Holčičky zase potěšila chodící zvuková panenka, proutěný loutkový kočárek nebo obrázkové stavebnice a stolní hry. Nechyběly samozřejmě ani knížky. Častým dárkem pro předškoláky pak bývaly omalovánky a vystřihovánky, školní aktovky i pastelky a pera.

