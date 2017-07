Z Mělníka pojedou vlaky do Prahy i po půlnoci

Mělník – Zástupcům města se podařilo dojednat další rozšíření vlakové dopravy. Od poloviny prosince letošního roku vejdou v platnost nové jízdní řády a z Mělníka i do Mělníka budou významně posíleny vlakové spoje. Především ty popůlnoční.

Mělník je spíše autobusovým městem, ale vzhledem k tomu, jak silně se zkomplikovala doprava na všech příjezdech do Prahy, vsadil Mělník karty spíše na železniční síť. Podle místostarosty Milana Schweigstilla se navíc situace na příjezdech do Prahy bude v nejbližších letech spíše zhoršovat než zlepšovat. „Autobusy teď dojíždějí do hlavního města s velkým zpožděním a posouvá se pak kvůli tomu celý jízdní řád," vysvětlil.

Mělník má trochu nevýhodu v malé propustnosti železniční trati. „Přibudou dva páry vlaků ve všední den," připomněl Schweigstill.

Vlaky už teď jezdí ve dvouhodinovém taktu. „Já sám jsem jel nedávno jedním ze spojů a překvapilo mě, že už tam nejezdí tak málo lidí, začínají si na to pomalu zvykat," řekl první místostarosta Mělníka.

Nové noční spojení uvítají především návštěvníci večerních kulturních akcí například v hlavním městě. O víkendech pojede osobní vlak v 1.18 hodin z Mělníka s příjezdem do Prahy v 2.15 hodin. V Praze pak bude přípoj na další velká města v celém kraji.

Vlak opačným směrem, tedy z Prahy, pojede v 2.25 hodin a na Mělník přijede ve 3.13 hodin.

Následující rok tak mohou všichni na vinobraní zůstat až do samého závěru a domů se vždycky dostanou.

Na nedávno zrekonstruované trati Mělník – Mšeno se podařilo dojednat zvýšení frekvence spojení na zhruba dvouhodinový takt. Devět párů vlaků ve všední dny a osm párů o víkendech. „Mělnicko tak bude první, které bude celé integrované," řekl místostarosta.

Příští léto se pak mohou turisté a cykloturisté těšit na rozšíření sobotního přímého spojení z Prahy do Mělníka a potom až do Mšena, spoj bude možné využít v turistické sezoně i v neděli.

Posílení dopravy bude znatelné už při nadcházejícím vinobraní. Druhý místostarosta Mělníka Petr Volf přislíbil, že pro návštěvníky velké kulturní události bude mnohem jednoduší odjet z Mělníka, než v minulých letech. „Chceme klást důraz především na to vlakové spojení do Prahy, protože vlak má samozřejmě daleko větší kapacitu než autobus," vysvětlil Volf.

Na vinobraní je potom objednaný speciální vlak, který odveze návštěvníky i v noci. „Vagóny budou taženy historickou lokomotivou, která je už vyřazena pět let z provozu. Předpokládáme, že budou tři vozy, z toho jeden restaurační," dodal Milan Schweigstill. Loni byl tento historický vlak jako jedna z atrakcí a letos bude využit především kvůli organizaci. Sobotní program bude končit po půlnoci a návštěvníci pak pohodlně stihnou odjezd restauračního vlaku směrem do Prahy.