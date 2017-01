Za hranicemi Mělnicka je ohnisko ptačí chřipky

Lázně Toušeň - Mělničtí profesionální hasiči do Lázní Toušeň přivezli zařízení k dekontaminaci lidí.

Hasiči v ochranných oblecích zasahovali 9. ledna v Lázních Toušeň ve Středočeském kraji u výskytu ptačí chřipky. Foto: Deník/Martin Divíšek

JIŘÍ ŘÍHA

Necelých dvanáct kilometrů za hranicemi mělnického regionu museli veterináři spolus hasiči utratit více než tisíc kusů ptactva. V soukromém chovu v Lázních Toušeň na Praze-východ se totiž objevila patogenní nákaza ptačí chřipky H5N8.



Vedle hasičů ze Staré Boleslavi, kteří s inspektory krajské veterinární správy zvířata usmrcovali, na místě zasahovala také jednotka mělnických profesionálních hasičů. Mělnická stanice totiž jako jedna z mála disponuje speciálním stanovištěm určeným k dekontaminaci osob a dekontaminačním přívěsem.



„Při likvidaci nákazy ptačí chřipkou se zasahuje v jednorázových protichemických oblecích s maskou a chemickými filtry. Protože jde o virovou nákazu, přistupujeme k tomu jako k vysoce nakažlivé nemoci. A to nejen proto, aby se nenakazili zasahující lidé, ale aby se vir nepřenášel dále," konstatoval šéf mělnické hasičské stanice Zbyněk Štajnc, který popsal, jak dekontaminace zasahujících probíhá: „Člověk v ochranných prostředcích vstoupí do dekontaminačního stanoviště, kde ze sebe svlékne jednorázový oděv. Potom přejde do nanášecí komory, kde na něj obsluha stanoviště nanese dezinfekční prostředek, který se po dvou minutách spláchne čistou vodou. Následuje oblečení do suchých věcí a ukončení dekontaminace."



Souběžně s dekontaminací osob hasiči prováděli také dekontaminaci techniky. O tu se postaral záchranný útvar z Hlučína.



Likvidace chovu v Lázních Toušeň, s níž veterináři spolu s hasiči začali po pondělním poledni, trvala zhruba pět hodin. Utraceno muselo být přibližně tisíc zvířat, mezi nimi například husy, kachny, pávi, papoušci, pštrosi a holubi. Největší problém byl se pštrosy, které nelze utratit pomocí plynu. Veterináři je proto museli usmrtit injekčně.



Kvůli hrozbě ptačí chřipky budou do konce ledna na celém území České republiky zakázány výstavy drůbeže, okrasného ptactva a holubů. Opatření může být později prodlouženo.



Ptačí chřipka se v Česku vyskytla asi po deseti letech na začátku roku. Potvrzena byla tři ohniska na jihu Moravy. Veškerá drůbež, která v ohniscích žije, musí být utracena. Veterináři také vyhlašují obvykle tříkilometrové ochranné pásmo, pokud se nákaza začne šířit, musejí být utraceni i všichni ptáci žijící v pásmu. Za utracenou drůbež mohou chovatelé požadovat od státu odškodné.