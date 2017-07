Začíná výluka na železniční trati do Prahy

Kralupy – Cestující na železniční trati z Kralup nad Vltavou do Prahy čekají dva roky dopravních strastí. V noci na úterý totiž začala další etapa rekonstrukce pražského Negrelliho viaduktu, spojujícího Karlín a Bubny. Některé z vlaků proto cestující až na Masarykovo nádraží nedovezou.

Potvrdil to mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský: „Kvůli opravě bude provoz na Negrelliho viaduktu na dva roky přerušen. Mění se proto jízdní řády na dvou tratích.“



Část vlaků od Kralup nad Vltavou pojede na Masarykovo nádraží po kolejích přes libeňskou Balabenku. Spoje od Kladna budou končit v pražské stanici Bubny nebo na slepé koleji vedle stanice metra Vltavská, kde cestující mohou přestoupit také na tramvaje.

Oprava viaduktu pocházejícího z poloviny devatenáctého století je nezbytná. Železničáři už delší dobu varují, že je částečně v havarijním stavu. Podepsaly se na něm především dvě velké povodně, které se za posledních dvacet let prohnaly Prahou.

Negrelliho viadukt spojující Karlín a Bubny je druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Byl postaven v letech 1846 až 1849 pro Severní státní dráhu z Prahy do Drážďan. Do provozu byl uveden 1. června 1850. Prakticky v nepřetržitém provozu je tak už téměř 170 let. Most má délku 1110 metrů a do roku 1910 byl nejdelším mostem v Evropě. Negrelliho viadukt je dnes významná stavební a technická památka.

Rekonstrukce přes jedenáct set metrů dlouhého železničního viaduktu se týká i všech 99 mostních oblouků. Většina žulových kvádrů je podle předběžných sond v dobrém stavu, hůř jsou na tom cihlové oblouky zejména kolem autobusového nádraží na Florenci.

Pokud nebudou po odstranění svrchních vrstev pilířů odhalena žádná fatální poškození, měla by revitalizace viaduktu trvat podle předběžných odhadů 26 měsíců.



Mezinárodní rychlíky z Německa budou po zastávce na nádraží Holešovice pokračovat dále na Hlavní nádraží. Soupravy City Elefant a rychlíky od Ústí nad Labem budou místo staré holešovické zastávky jezdit přes nádraží Holešovice. Dále pojedou odklonem dlouhým dva a půl kilometru přes libeňskou výhybnu na Balabence. Čas příjezdu na Masarykovo nádraží se tak prodlouží o pět až šest minut.



Spěšný motorový vlak Luna Sp1650 vypravovaný z Loun, který staví v Kralupech nad Vltavou, nebude pokračovat do centra a svoji cestu ukončí ve stanici nádraží Holešovice, odkud se bude také vracet jako Sp1651 do své domovské stanice.



Z důvodu dodržení jízdního řádu bude většina vlaků z Masarykova nádraží až do odvolání vypravována asi o šest minut dříve. Šest regionálních spojů (Os 9608, 9610, 9612, 9618) přitom bude odjíždět už od dvanáct minut dříve.

Cestující ve výluce nevidí zásadní problém. „Musím se jen naučit, že mi vlak bude každé ráno do práce odjíždět o čtvrt hodiny dříve, ale na to si snad za chvíli zvyknu,“ tvrdí Iveta Půlpánová z Kralup nad Vltavou.



Ranní regionální soupravy ve směru z pražského Masarykova nádraží do Kralup nad Vltavou budou pro nedostatečnou kapacitu výhybny na Balabence muset jezdit úvratí přes Libeň. Tam se nebude nastupovat ani vystupovat, strojvedoucí si pouze přejde na druhý konec soupravy a zamíří směrem na nádraží Holešovice a dále už obvyklou trasou.

Barbora Walterová

Martin Tlustý