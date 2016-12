Zákaz veřejného popíjení na Silvestra neplatí

Mělnicko - Kralupy jsou nejtolerantnější, tam se smí beztrestně pít po celý silvestrovský i novoroční den.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Lidé, kteří vyrazí oslavit konec starého a začátek nového roku do ulic některého ze tří největších měst regionu, se nemusí obávat, že by je strážníci pokutovali, až si o půlnoci s kamarády připijí skleničkou sektu nebo něčeho ostřejšího. Na silvestrovskou noc se totiž nevztahuje zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.

V Mělníku je možné beztrestně popíjet od silvestrovské šestnácté hodiny do 1. ledna do 6 hodin. V Neratovicích je výjimka zkrácena od 16 hodin 31. prosince do druhé hodiny ranní následujícího dne. V Kralupech se smí volně popíjet na Silvestra i Nový rok po celý den.

Ve všech třech městech platí vyhlášky o zákazu pití na veřejnosti už několik let. Zatímco v Kralupech a Neratovicích lidé nesmí konzumovat alkoholické nápoje zejména v blízkosti mateřských a základních škol nebo dětských hřišť, v Mělníku je to vyhláškou zakázáno pouze na dětském hřišti v Rousovicích.

Podle mělnického starostky Ctirada Mikeše by větší vymezení ploch se zákazem bylo složité prosadit i vymáhat vzhledem k častým vinařským slavnostem, které se ve městě konají.

„Vymoci si dodatečné výjimky by bylo komplikované," potvrdil s ohledem na to, že v širším centru města, kde se koná například vinobraní nebo Mělnický košt, se nacházejí hned tři základní školy. „U rousovického hřiště je provozován bar, zejména v letních měsících tam zákazníci posedávali venku a popíjeli. To se nám nelíbilo, proto jsme to zakázali, šlo o účelovou záležitost," vysvětlil starosta a dodal, že pokud se někde jinde v budoucnu objeví podobný problém, bude ho vedení města řešit stejně.