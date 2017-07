Zákolanskému potoku chybělo do vylití pár centimetrů

Mělnicko /FOTOGALERIE/ - Ve čtvrtek odpoledne se kralupské ulice rozezněly zvukem sirén požárních vozidel. Tentokrát však nešlo o požár, nýbrž o vodní živel. Po silném dešti stoupla voda v Zákolanském potoce na takovou výšku, že vedení města vyhlásilo druhý povodňový stupeň.

Mělničtí hasiči vyjížděli kvůli vytrvalému dešti šestnáctkrát do všech míst v celém okrese. Jejich práce skončila až těsně před půlnocí. Podle šéfa mělnických hasičů Zbyňka Štajnce to začalo výjezdem místních až do Černošic, kde museli pomáhat s odklízením bahna. „Vrátili se zpátky až těsně před půlnocí," vysvětlil Štajnc.

Krátce po poledni už bylo nutné odčerpávat vodu v kralupském Lobečku u místního supermarketu, kde se vytvořila rozlehlá laguna. „Pomocí čtyř čerpadel jsme vodu odtamtud odčerpali," uvedl Štajnc. V případě dlouhotrvajícího deště zde není kanalizace schopna pojmout déle trvající intenzívní vodní nadílku. Pro dobrovolné hasiče jde už doslova o místní folklór.

Na Kochmance prudce stoupl Zákolanský potok, který do Vltavy přivádí mimo jiné vodu i z oblasti Okoře, a starosta Kralup Petr Holeček vyhlásil druhý stupeň povodňové aktivity. Jen pár centimetrů chybělo například v ulici V Olších v oblasti Budečské stezky, aby se potok vylil ze břehů a zatopil pozemky, garáže a sklepy přilehlých rodinných domů. V ohrožení byl i fotbalový stadion.

Právě v těchto místech se v místních potočních záhybech a dále pod lávkou vedle vchodu na fotbalový stadion začalo hromadit vodou přinesené větvoví, ale i pořádné kusy dřev. K potoku místo oběda po upozornění občanů nejdříve vyrazili specialisté na životní prostředí městského úřadu v čele s jeho šéfem Janem Koberou, jež vzápětí požádal o součinnost místní státní hasiče, kteří se vzápětí dostavili na místo a začali chumly větví v kritických místech vytahovat, pokud to jen trochu šlo.

Hasiči byli v pohotovosti s pytli a pískem. „Svážel se materiál a naštěstí nakonec pytlování nebylo potřeba. Přesto zůstali dobrovolní hasiči z Veltrus v pohotovosti do pozdních nočních hodin," řekl šéf hasičů s tím, že potok kulminoval až po sedmnácté hodině. Knovízský potok v Zeměchách byl ve čtvrtek relativně v klidu.

Čtvrteční situace nebyla naštěstí ještě výslovně kritická, ale pršet o den či dva déle, mohlo být podstatně hůře. Při této příležitosti bylo na místě konstatováno, že koryto Zákolanského potoka se právě zde má začít brzy mechanicky prohrabávat, avšak pro spodní část potoka v oblasti Na Františku bohužel ještě nejsou zdaleka hotovy úplně všechny nezbytné úřední formality.

Do oblasti takzvané Budečské stezky později odpoledne po zasedání kralupského městského zastupitelstva zamířil jak starosta a současně senátor Petr Holeček, jakož i místostarostové Marek Czechmann a Libor Lesák, kteří se na místě nechali důkladně informovat o stavu jednotlivých vodních hladin na tocích směřujících do Kralup.

V Neratovicích se do jednoho z atriových bytů valila voda ze střechy a zmáčela stěny v jedné z ložnic.

Neratovické hasiče čekalo čerpání vody v podjezdu pod dálnicí u Líbeznice. Tak stála dlouhá kolona aut, které nemohli projet. „Hasiči dlouho hledali odtok, který ale nebyl zanesený. Jen té vody bylo tolik, že nestačila odtékat," vysvětlil Zbyněk Štajnc.

Špatné počasí lámalo i stromy a shazovalo větve. V lobkovické Růžové ulici ležel přes silnici velký strom, další pak odstraňovali dobráci ze Mšena v Chorušicích a v mělnické ulici Kosmonautů zavalil kmen vchod do jednoho z místních domů.

V plném zápřahu byla snad všechna čerpadla, která mají hasiči v celém okrese k dispozici. Voda ze sklepů rodinných domů se čerpala v Horních Počaplech, v Postřižíně nebo v Kostelci nad Labem.

Barbora Walterová, Martin Tlustý