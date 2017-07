Zastupitelé budou „grilovat" starostu

Mělník /ANKETA/ – Dnešní zasedání zastupitelstva bude patrně nejsledovanějším jednáním v novodobé historii Mělníka. Důvodem bude hlasování o odvolání starosty Ctirada Mikeše (Mé město). Ten nabídl svůj post jako trest za svou opileckou jízdu městem, při které třikrát boural.

K nehodě došlo už na konci května letošního roku a starosta byl nakonec po výsledcích krevních testů obviněn policií ze spáchání trestného činu. Sám Mikeš už po incidentu odhadoval, že měl v krvi více než jedno promile alkoholu. A rozbor krve to potvrdil. Přesnou výši podílu alkoholu přitom policisté nezveřejnili.

Do jednoho promile by šlo totiž pouze o přestupek s menším trestem. Takhle však mohou být následky daleko vážnější. Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové byl řidič ve zkráceném přípravném řízení seznámen s podezřením ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. „Za to mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až na tři roky, případně pokuta nebo zákaz řízení," vysvětlila.

Při neuvážené jízdě městem pod vlivem starosta třikrát naboural, než zaparkoval přímo do zdi zdejší radnice.

Ctirad Mikeš nasedl do auta u místní zahradnické školy a hned po několika metrech jízdy narazil do betonové lavičky, kterou silně poškodil, stejně jako kolo u svého černého vozu. „Pokračoval dál v neuvážené jízdě a naboural do zaparkovaného Mercedesu. Při parkování u městského úřadu, potom narazil přímo do budovy," uvedla hned po nehodě policejní mluvčí Johnová.

Šedesátiletý muž podle policie na místě vykazoval známky opilosti a hlídka mu proto okamžitě odebrala řidičský průkaz. „Dechové zkoušce se odmítl podrobit, ale vyžádal si lékařské vyšetření s odběrem krve," vysvětlila.

Celý incident se naštěstí obešel bez zranění, byla způsobena pouze škoda na majetku. „Jsem připraven vzdát se své funkce. Sám navrhnu, aby se hlasovalo o mém odvolání," uvedl Ctirad Mikeš, který se svému prohřešku postavil čelem. Zastupitelé budou jeho případné odvolání řešit právě na dnešním veřejném zasedání.

Starosta Mělníka Ctirad Mikeš své pochybění přiznal pár hodin po nehodě. „Omlouvám se všem občanům za své nezodpovědné chování, když jsem večer sedl u zahradnické školy za volant v podnapilém stavu. Beru na sebe plnou zodpovědnost za důsledky svého chování. Je mi to nesmírně líto. Toto zkratkovité jednání beru jako své lidské selhání," prohlásil starosta, který po celou dobu vyšetřování plně spolupracoval s policií.

Na sociálních sítích se okamžitě objevily výzvy mělnických občanů, které volaly po starostově odvolání z funkce. Zda bude muset skutečně odstoupit, se rozhodne až na červnovém zasedání zastupitelstva.

Zeptali jsme se zastupitelů: Jste pro odvolání Ctirada Mikeše z funkce starosty?

Rudolf Fidler

Pan Ctirad Mikeš by se k tomu měl postavit čelem a zachovat se jako chlap, měl by sám rezignovat na funkci starosty města i zastupitele. Kdyby se to týkalo mé osoby, sám bych ihned rezignoval, jiné řešení bych se ani nepokoušel hledat. Pokud úřad starosty a zastupitele má mít určitou vážnost u veřejnosti, musí mít lidé zastávající tyto pozice čistý štít a být a příkladem pro ostatní.

Robert Šlégl

Jsem přesvědčen o tom, že takové jednání hlavy obce je mimo morální chování a sám by se měl rozhodnout o setrvání v tak významné funkci obce a toto nenechávat na jiných osobách. K odvolání našeho starosty se vyjádřím na pondělním jednání zastupitelstva města.

Petr Kowanda

Na základě závěrů jednání předsednictva MO ČSSD Mělník sděluji, že zastupitelům za ČSSD bylo předsednictvem MO ČSSD Mělník doporučeno hlasovat na jednání zastupitelstva města Mělníka pro odvolání starosty Ctirada Mikeše z funkce starosty.

Jiří Kašparec

Omlouvám se, ale v pondělí se o tom bude hlasovat a nebudu dopředu informovat o tom, jak budu hlasovat.

Rudolf Kraj ml.

Bez komentáře.

Zbyněk Šnajdr

Konkrétně se budu vyjadřovat na pondělním zastupitelstvu města.

Stanislav Kotek

Před jednáním zastupitelstva se k problému nebudu vyjadřovat.

Alena Herinková

Myslím, že toto bude jedním z bodů jednání zastupitelstva, nepředbíhejme.