Zelenou promenádu v parku na Podolí čekají změny

Mělník – Park Na Podolí by se mohl dočkat revitalizace. Město se snaží na záměr získat peníze z Nadace Proměny. Verdikt by mělo znát na podzim letošního roku.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Ondřej Šmíd

Předpokládané náklady mají přesáhnout osmadvacet milionů korun. Grant by mohl v případě úspěchu přispět na více než tři čtvrtiny nákladů.

Současně připravovaný projekt se snaží navrátit říčce Pšovka alespoň částečně její přírodní vzhled a zároveň zachovat nezbytné odtokové poměry požadované správcem toku.

Podle manažera rozvoje města Lukáše Kudy mají zelené promenády a okolí podél Pšovky nebývalý potenciál rozvoje. „Projekt se týká první etapy rozvoje lokality, konkrétně parku založeného na navážce stavebního odpadu ze sedmdesátých a osmdesátých let. Cílem je proměnit prostorv kvalitní zázemí pro relaxaci a aktivní trávení volného času," uvedl Kuda.

Nadace Proměny je soukromá nadace Karla Komárka, která dlouhodobě podporuje zapojování veřejnosti do procesu rozhodování týkajícího se veřejného prostoru. V rámci tohoto cíle realizuje několik grantových schémat, kdy na proměnu parku může poskytnout až 25 milionů korun. Město se ale musí podílet nejméně deseti procenty z celkové částky.

Mělník připravil žádost do tohoto grantu už v loňském roce poté, co provedl průzkum mezi občany formou dotazníků.

„Navrhovaný projekt plně respektuje potřeby občanů, jejich způsob trávení volného času v parku a současně se snaží omezit nebo odstranit negativní vlivy, které občané v parku identifikovali," řekl manažer rozvoje města.

Na podzim by mělo být jasné, zda Mělník uspěl a dotaci na park získá. „Pokud se nám to podaří, kompletní realizace by následovala do dvou až tří let," přislíbil Kuda.