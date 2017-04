Žlutou nádobu na plasty dostane každá domácnost

Malý Újezd - Ceny výkupu tříděných plastů dlouhodobě klesají, pro některé firmy tak přestává být výnosné sbírat obsah žlutých kontejnerů k dalšímu využití. Pokud budou ceny dále klesat, pravděpodobně se obce nevyhnou dotování svozu plastů. Přesto chtějí zastupitelé v Malém Újezdu dopřát žluté popelnice na tříděný odpad každé místní domácnosti.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Iva Janoušková

Podle starosty Jaroslava Pelešky vesnice navzdory klesající ceně výkupu plastů loňský záměr nezavrhla. Čeká ale na příležitost ucházet se o dotaci. „Do dnešního dne byla vypsána jen jedna výzva, do které jsme se zatím nestihli přihlásit," vysvětlil starosta.

Nápad pořídit žluté kontejnery do domácností vzešel přímo od zastupitelů. „Přemýšleli jsme, jak co nejvíce občanům přiblížit místa se separovaným odpadem, aby bylo pro ně třídění co nejjednodušší," řekl Peleška a doplnil, že následovala myšlenka přivést kontejnery až k občanům přímo domů. „Slibujeme si od toho vyšší podíl vytříděného odpadu," uvedl starosta.

Lidé z Malého Újezdu, Vavřinče a Jelenic formou anketních lístků potvrdili, že mají zájem o všechny druhy nádob na tříděný odpad. „Nejvíce ale žádali popelnice na plasty, o které stojí více než sedmdesát procent obyvatel," řekl Jaroslav Peleška a připomněl, že místní lidé si také v anketě zvolili četnost svozů, a to jednou za dva týdny.