Značky na přání chtějí jen řidiči z Kralupska

Mělnicko - V Kralupech značky na přání dostalo 105 lidí, v Neratovicích jen dva.

Registrační značky na přání. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Daniela Tauberová

Už déle než rok mohou motoristé žádat o registrační značky na přání. Na odborech dopravy v Mělníku a v Neratovicích o ně ale nikdo velký zájem nejeví. Jiná situace je ovšem v Kralupech nad Vltavou, kde o espézetku s vlastní kombinací písmen a čísel požádalo už přes sto lidí. Potvrdil to mluvčí kralupské radnice Aleš Levý: „Pracovníci registru vozidel do konce loňského roku vydali 105 registračních značek na přání."

Zatímco v Kralupech už přesáhl počet žádostí o novinku, která začala platit na začátku minulého roku, stovku, v Mělníku úředníci vydali pouze patnáct značek na přání. A v Neratovicích dokonce jen dvě.



„Zájem byl tak první týden, pak to polevilo. Během listopadu a prosince přišel jen jediný zájemce," řekl technik mělnického registru vozidel Petr Slezák a dodal, že většina žadatelů chce značky na osobní automobil, jen dva přišli s žádostí na motocykl.



Úředníci v Kralupech a v Mělníku zaznamenali také žádosti firem, které si značkami na přání označily část svého vozového parku. Běžní žadatelé si na značky nejčastěji přejí uvést například křestní jméno, příjmení, značku automobilu nebo přezdívku.



„Jedna paní si na značku nechala dát jméno a datum narození svého pejska," připomněla před časem Jana Králová z kralupského odboru dopravy.



Na značkách, které stojí na auto deset a na motocykl nebo čtyřkolku pět tisíc korun, se často objevují i kombinace stejných čísel.

Výhodou značek na přání je, že se vážou na konkrétního majitele, nikoli na vozidlo. Její vlastník tak značku může opětovně použít na další vůz, ale samozřejmě vždy pouze na jeden. Značka je nepřenosná, takže ji nelze prodat společně s vozidlem.



Ministerstvo dopravy už před zavedením registračních značek na přání varovalo, že v případě ztráty nebude možné vydat stejnou značku s identickým textem. A to také platí. „Pokud majitel značku ztratí nebo mu ji někdo ukradne, značka se zanese do registru odcizených a ztracených dokladů, kde je zablokována. Stejnou značku je možné vydat pouze v případě, že ji majitel přinese poškozenou. Pak mu ji do patnácti dnů necháme vyrobit," vysvětlil Petr Slezák.