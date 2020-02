Co si vybavíte, když se řekne Mělnicko?

Krásný kraj, který pro mě má velké kouzlo a kde se velmi dobře daří vínu. Koná se zde mnoho kulturních akcí. Pořádám v Mělníku festival Taste of Italy, při jehož organizaci mám vždy těžkou hlavu. Musím říct, že člověk se tady opravdu nenudí.

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v regionu?

Mám rád vesnici Hleďsebe ve Lhotce, kde máme chatu. Samozřejmě nemůžu zapomenout na Kokořínsko. Krásný je také pohled na soutok, při kterém je vidět i Říp. Na Mělníku mě baví také hospůdky s venkovním posezením, kterých je tu hodně. Největší vztah mám ale k místům, kde můžu hrát na piáno.

Kdo je Váš životní vzor?

Ovlivněn jsem samozřejmě rodiči. Mezi mé hudební vzory patří neworleanští pianisté, jako jsou Jon Cleary, Dr. John nebo Lucky Peterson. Mám rád také kapelu Led Zeppelin. Obecně velmi uznávám představitele rocku ze 60. a 70. let.

Jaký jste byl student?

Tato otázka by měla být spíše pro mé učitele a profesory, kteří by k tomu měli určitě mnoho co říct. Můj osobní pocit byl, že jsem byl nejlepší, ale na známkách to úplně vidět nebylo. Musím přiznat, že jsem byl trochu líný a učil jsem se jen ty předměty, které mě bavily.

Kde jste potkal svoji životní partnerku?

Potkal jsem ji, když jsem hrál pravidelně od 15 do 20 let každou neděli v baru Díra v Mělníku. Ona tam začala chodit na koncerty, tak jsem si jí všiml a po mém několikaletém snažení nakonec podlehla.

Kde jinde než tady, byste chtěl žít?

Mělník opravdu miluji, ale dovedl bych si představit žít i na jiných místech.

Máte nějaké motto, kterým se v životě řídíte?

Střez se dne, kdy nebude na co nadávat! Je to z Murphyho zákonů. Ještě bych přidal: Neztrácej čas!

Proč čtete Mělnický deník?

Dozvím se tam spoustu regionálních věcí, které se zde dějí i nedějí. To je velký rozdíl oproti jiným novinám.