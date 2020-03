Matěj Hollan (1984)

• publicista a brněnský aktivista

• ústřední postava původně recesistického hnutí Žít Brno

• V minulém volebním období byl zastupitelem a náměstkem primátora za toto hnutí

• V roce 2013 obdržel cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost

Takhle to dopadá, když řídíte ministerstvo zdravotnictví ne jako odborník na veřejné zdraví, ale jako fachidiotský právník a za zády máte plukovníka Prymulu. S rouškami je to přesně naopak a ministr může způsobit těmito prohlášeními v krajním případě i smrt lidí. Nedělám si legraci, říkají to všichni odborníci na fungování roušek.

Rouška po nějaké době, když ji zadýcháte, přestane fungovat. Je pak horší než nic, protože vzbuzuje dojem, že chráníte sebe i okolí a ono tůdle. Lidi, jak víme, jich u sebe nenosí deset, aby je stále měnili. Dokonce k tomu nejsou ani nijak vyzývání. Je potřeba s nimi naopak šetřit.

Když jste s rodinou, roušku nosit nemáte, na procházce ani v autě, dokonce ji nemusíte mít nasazenou ani při sexu s partnerem, jak si patrně ministr představuje, máte ji mít pouze při kontaktu a cizím člověkem nebo seniorem.

Bohužel, jak vidíme v přímém přenosu, ministr zdravotnictví vlastní agendě nijak nerozumí a jen slepě vykládá ministerské nařízení protijeho účelu.